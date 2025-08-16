Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є відображенням "Пітьми": про що він

Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є відображенням "Пітьми": про що він

Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
19:35
Культура Ілларіон Павлюк

На книжковому фестивалі BestsellerFest 2025 (15-17 серпня 2025 року, Львів) письменник, журналіст і воїн-доброволець із 2015 року Ілларіон Павлюк розповів подробиці про свій новий прозовий твір під назвою "Книга Еміля"

Зміст

Про це з місця подій повідомила літературна критикиня Тетяна Гонченко, що веде блог "Непозбувний книгочитун".

"Це історія хлопчика, який не вміє спати. Він приїжджає у нове місто зі своєю мамою і їх тимчасово поселяють у школі. Мама хлопця - вчителька, але з нюансом: вона інколи прокидається і нічого не пам'ятає. Щоб їй нагадати, хто вона така, він має сказати кілька домовлених фраз, прочитати певний вірш, і тоді вона все згадує. Але він здогадується, що це все брехня, що тут щось не так, що його мама не просто вчителька в школі, у якої проблеми з пам'яттю, а це не простий вірш. І от, коли вони в школі, в директорському кабінеті дзвонить телефон, який нікуди не увімкнений (це старий телефон), хлопець бере трубку і впізнає свого брата, який давно помер. Той каже: "Ти можеш мене повернути", - розповідає Гонченко.

Читайте також: Управління преси та інформації в Міноборони очолив Ілларіон Павлюк 

 За жанром новий роман Павлюка є "психологічною драмою з елементами магічного реалізму, що переходить у фентезійну реальність".

Головному герою "Книги Еміля" 9 років, тож під час її написання письменник, за його власними словами, брав уроки сучасного підліткового сленгу у свого сина Натана.

Для автора ця книжка є частково автобіографічною, в ній є ситуації, які були у Павлюка в дитинстві. Письменник навіть жартома називає це автобіографією у фентезійному стилі, зазначає Гонченко.

Читайте також: Відмова від виключення Винничука з ПЕН: Ілларіон Павлюк оголосив про вихід з організації

Розповідаючи про свій новий твір, Павлюк наголосив на бажанні "створювати для героїв своїх книжок по-справжньому безвихідну ситуацію, з якої герой має знайти вихід".

"Найбільше я боюся, що люди будуть чекати другої "Пітьми". Бо "Книга Еміля" - як її відображення в дзеркалі. "Пітьма" - це темна книга про світле, а тут навпаки - це світла книга про темне. Я порушив головне правило фентезі - що герой має бути таким Героєм, рубати всіх мечем. А тут герой - дев'ятирічний хлопець, він має меч, але нікого не рубає", - підсумував Ілларіон Павлюк.

  • Психологічний трилер "Я бачу, вас цікавить пітьма" (2020) авторства Павлюка став справжнім бестселером.
Теги:
Новини
Суспільство
освіта
військові
