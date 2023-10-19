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Управління преси та інформації у Міноборони очолив Ілларіон Павлюк

19 жовтня, 2023 четвер
19:28
Війна з Росією Міноборони України, Ілларірн Павлюк, війна з Росією

Письменник Ілларіон Павлюк обійняв посаду начальника управління преси та інформації, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр – до того він служив у ГУР

Про це Павлюк написав у Facebook.

"Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це", - йдеться в його публікації.

Павлюк додав, що приймає нову посаду начальника управління преси та інформації Міноборони.

"Нові завдання, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду! Разом – до перемоги!" - зазначив Павлюк.

Що відомо про Ілларіона Павлюка

Народився у 1980 році в Скадовську, що на Херсонщині. Павлюк — багатодітний батько, письменник, журналіст, автор бестселерів "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл", "Танець недоумка".

У 2015 році він воював на Донбасі у складі добровольчого розвідувального спецпідрозділу "Гарпун". Після початку повномасштабної війни мобілізувався в один із підрозділів ГУР.

Зміни в Міноборони: що відомо

5 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За словами президента Володимира Зеленського, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Наступного дня Верховна Рада України погодила призначення Рустема Умєрова міністром оборони. Раніше він обіймав посаду голови Фонду держмайна. За його словами, на чолі Міноборони він запроваджуватиме стандарти НАТО й цифровізуватиме військовий облік, включно із ВЛК.

Згодом, 18 вересня, Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступників міністра оборони, а також держсекретаря міністерства. Зокрема, у відставку відправили Ганну Маляр.

УП з посиланням на високопоставлені джерела в уряді повідомило, що всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання нового очільника Міноборони Рустема Умєрова. Там зазначають, що звільнені більше не повернуться на посади.

Пізніше, 27 вересня, Кабінет міністрів України призначив нових трьох заступників міністра оборони України. Так, заступником з питань фінансів став Джигир Юрій Анатолійович, посаду заступниці з питань соціального розвитку зайняла Калмикова Наталія Фернандівна, а заступницею з питань цифрового розвитку відтепер є Черногоренко Катерина Леонідівна - керівниця проєкту "Армія дронів".

Ганна Маляр
Міністр оборони України
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