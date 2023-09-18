Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства
У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив з посади усіх заступників міністра оборони, а також держсекретаря міністерства. Зокрема, у відставку відправили Ганну Маляр
Про це повідомив Тарас Мельничук.
Так, після зміни очільника відомства звільнено заступників міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка.
Крім того, з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнили Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка - державного секретаря Міністерства оборони України.
Зміни в Міноборони: що відомо
5 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За словами президента Володимира Зеленського, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.
Днем пізніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова троє його заступників написали заяви на звільнення. Зокрема, мова йшла про Володимира Гаврилова, Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка.
Проте цю заяву спростував один із посадовців МОУ Дейнега. Він зазначив, що певна кількість людей в Україні бажає його відсторонення з посади. За словами посадовця МОУ, за ці пів року він "стоїть кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів".
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