Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства

Про це повідомив Тарас Мельничук.

Так, після зміни очільника відомства звільнено заступників міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка.

Крім того, з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнили Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка - державного секретаря Міністерства оборони України.

Зміни в Міноборони: що відомо

5 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За словами президента Володимира Зеленського, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Днем пізніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова троє його заступників написали заяви на звільнення. Зокрема, мова йшла про Володимира Гаврилова, Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка.

Проте цю заяву спростував один із посадовців МОУ Дейнега. Він зазначив, що певна кількість людей в Україні бажає його відсторонення з посади. За словами посадовця МОУ, за ці пів року він "стоїть кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів".