Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Нардеп повідомив, що три заступники Резнікова подали у відставку. Дейнега спростував
Оновлено

Нардеп повідомив, що три заступники Резнікова подали у відставку. Дейнега спростував

6 вересня, 2023 середа
13:05
Суспільство Міністерство оборони

У середу, 6 вересня, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова троє його заступників написали заяви на звільнення. Проте цю заяву спростував один із посадовців МОУ Віталій Дейнега

Про це він написав у Telegram.

За словами Гончаренка, заяви про відставку написали троє посадовців:

  • заступник міністра оборони Володимир Гаврилов - ветеран військової служби, генерал-майор запасу, призначений Кабміном на посаду 28 січня 2022 року;
  • заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега - перебуває на посаді з 21 лютого 2023 року. Напередодні, у лютому 2022 року, був радником міністра закордонних справ та міністра оборони України на громадських засадах;
  • заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко - обіймає посаду з 21 лютого 2023 року. До призначення працював у журналістиці, політиці та дипломатії. Відомий як громадський активіст та правозахисник.

Згодом Дейнега спростував повідомлення нардепа Гончаренка щодо своєї відставки. Він опублікував у Facebook власне фото і назвав це "заявою про відставку".

"Передайте її анонімним і недуже телеграм каналам", - підписав допис заступник міністра оборони.

Віталій Дейнега

Фото: Віталій Дейнега / фейсбук

Він зазначив, що певна кількість людей в Україні бажає його відсторонення з посади. За словами посадовця МОУ, за ці пів року він "стоїть кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів".

"Мені не раз погрожували, що мене знімуть, якщо не стану договороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси з совістю. Кадровою політикою МО займаються не в телеграмі. Тож думаю, що ми з новим міністром якось розберемось, і тоді я сам все повідомлю", - наголосив Дейнега.

Він також додав, що особисто хоче завершити почате в Міноборони. Зокрема, закінчити "глибоку модернізацію оборонного ІТ-сектору". Проте заступник міністра оборони зауважив, що в Україні є ті, кому це невигідно.

"Є багато гравців яким геть не вигідно сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане визволенням, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь", - констатував Дейнега.

Відставка Резнікова: що відомо

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. 

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Натомість 3 вересня він прокоментував  інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.

У неділю, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова. За його словами, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Олексій Резніков написав у Twitter, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку.

"Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати на українську армію протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду сучасної історії України", - написав він. 

Згодом заяву Резнікова підтвердив голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook. 

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олексія Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України", - написав він.

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Новим очільником МОУ, ймовірно, стане Рустем Умєров.

Міністерство оборони
Олексій Гончаренко
Війна з Росією
Олексій Резніков
Міністр оборони України
Читайте також:
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
5 вересня, 2023 вiвторок
Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні
Віталій Буяльський
6 вересня, 2023 середа
У "Динамо" обрали нового капітана, - ЗМІ
винищувач F-16
5 вересня, 2023 вiвторок
У міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16: названо причину
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.93
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 вересня
13:11
Андрій Юсов
ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень
13:06
окупанти в Криму
Росіяни посилили перевірки на тимчасово окупованих територіях: обшукують студентів у навчальних закладах
13:05
Катерина Білокур
В Україні оголосили конкурс на здобуття мистецької премії ім. Катерини Білокур
12:52
Україна Євросоюз
ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні
12:50
Російські шкільні підручники
Окупанти ввезли понад 750 тис. пропагандистських книг на Луганщину
12:44
Оновлено
Держсекретар США Блінкен у Києві
Держсекретар США Блінкен у Києві вшанував полеглих українських воїнів
12:42
Ексклюзив
російська ракета Харків
У Комітеті виборців України вважають, що нічна ракетна атака РФ пов'язана з візитом Блінкена
12:31
СБУ
СБУ затримала 4 посадовців митних органів, їх підозрюють у корупційних схемах
12:16
Оновлено
відключення електроенергії
Знеструмлення в Одеській, Миколаївській і ще 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 6 вересня
12:08
Зґвалтування дитини
У Києві взяли під варту чоловіка, який протягом 6 років ґвалтував власну доньку
12:02
Науковці: світ пережив найспекотніше літо за час спостережень
11:58
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Премʼєр-міністерка Данії прибула до Києва
11:49
обстріл Запоріжжя
РФ атакувала Запоріжжя: поранені щонайменше 2 людини, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури
11:46
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 30 серпня – 5 вересня: 3 місяці контрнаступу. Підсумки
11:46
суд
В Україні арештували майно російського олігарха Андрія Комарова на майже 3 млн грн
11:35
акула
У Тихому океані акули атакували катамаран із росіянами
11:34
Оновлено
АМКУ
Комітет ВРУ підтримав призначення Кириленка на посаду голови АМКУ
11:30
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море ракетоносій з 8 "калібрами"
11:25
На фото: військовий
До Дня української розвідки MONOTON випустив трек із цитатами Буданова
11:24
Потужний циклон в Бразилії
На півдні Бразилії вирує найсильніший в історії циклон: загинули понад 20 людей
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російські торговці людьми вербували кубинців на війну в Україні, ЗСУ намагаються прорвати другу лінію оборони росіян. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
11:04
танк Challenger 2
"Таке трапляється в зоні бойових дій": у Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2
11:01
На Одещині прикордонники затримали вчителя, який нав'язував учням російські наративи
10:58
Оновлено
Володимир Зеленський
Захист критичної інфраструктури взимку: Зеленський провів засідання Ставки
10:57
корупція
В Україні запустили портал викривачів корупції
10:54
До Києва приїхав амбасадор UNITED24, французький кінорежисер Мішель Азанавічус
10:40
Володимир Соловйов
Пропагандист Соловйов закликав росіян не публікувати інформацію про обстріли території РФ
10:40
погода_літо
В Україні пануватиме суха та сонячна погода: прогноз на 7 вересня від Наталки Діденко
10:34
Стівен Фрай
"Прокинувся о 04:45": британський письменник Стівен Фрай поділився досвідом перебування в укритті в Києві
10:30
Стівен Рейдмейкер
На відбудову України треба спрямувати арештовані російські гроші, - американські експерти
10:28
видобуток нафти, нафта
Країни G7 відклали регулярні перегляди обмежень на російську нафту через різке зростання цін, - Reuters
10:22
Google
Застосунок Lookout для людей з порушеннями зору став доступним українською мовою
10:18
Руслан Стефанчук
Стефанчук прибув до Японії для участі у парламентському саміті G7
09:52
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів торговельного підприємства на Київщині
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей України: 1 людина загинула, 12 поранено
09:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
09:30
Вірменія
Вірменія оголосила про спільні військові навчання зі США
09:23
Російський обстріл Харківщини 6 вересня
Росіяни обстріляли село на Харківщині: поранено чоловіка
09:23
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину "шахедами": загинула 1 людина, є руйнування
09:18
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ запровадили програму з навчання школярів користуватися зброєю та керувати БПЛА
09:03
Бізнес-форум Японія - Туреччина
Японія та Туреччина співпрацюватимуть у відбудові інфраструктури України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV