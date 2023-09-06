Нардеп повідомив, що три заступники Резнікова подали у відставку. Дейнега спростував

Про це він написав у Telegram.

За словами Гончаренка, заяви про відставку написали троє посадовців:

заступник міністра оборони Володимир Гаврилов - ветеран військової служби, генерал-майор запасу, призначений Кабміном на посаду 28 січня 2022 року;

- ветеран військової служби, генерал-майор запасу, призначений Кабміном на посаду 28 січня 2022 року; заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега - перебуває на посаді з 21 лютого 2023 року. Напередодні, у лютому 2022 року, був радником міністра закордонних справ та міністра оборони України на громадських засадах;

- перебуває на посаді з 21 лютого 2023 року. Напередодні, у лютому 2022 року, був радником міністра закордонних справ та міністра оборони України на громадських засадах; заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко - обіймає посаду з 21 лютого 2023 року. До призначення працював у журналістиці, політиці та дипломатії. Відомий як громадський активіст та правозахисник.

Згодом Дейнега спростував повідомлення нардепа Гончаренка щодо своєї відставки. Він опублікував у Facebook власне фото і назвав це "заявою про відставку".

"Передайте її анонімним і недуже телеграм каналам", - підписав допис заступник міністра оборони.

Фото: Віталій Дейнега / фейсбук

Він зазначив, що певна кількість людей в Україні бажає його відсторонення з посади. За словами посадовця МОУ, за ці пів року він "стоїть кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів".

"Мені не раз погрожували, що мене знімуть, якщо не стану договороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси з совістю. Кадровою політикою МО займаються не в телеграмі. Тож думаю, що ми з новим міністром якось розберемось, і тоді я сам все повідомлю", - наголосив Дейнега.

Він також додав, що особисто хоче завершити почате в Міноборони. Зокрема, закінчити "глибоку модернізацію оборонного ІТ-сектору". Проте заступник міністра оборони зауважив, що в Україні є ті, кому це невигідно.

"Є багато гравців яким геть не вигідно сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане визволенням, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь", - констатував Дейнега.

Відставка Резнікова: що відомо

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року.

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Натомість 3 вересня він прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.

У неділю, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова. За його словами, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Олексій Резніков написав у Twitter, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку.

"Я подав заяву про відставку голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Для мене було честю служити українському народу та працювати на українську армію протягом останніх 22 місяців, найважчого періоду сучасної історії України", - написав він.

Згодом заяву Резнікова підтвердив голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олексія Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України", - написав він.

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Новим очільником МОУ, ймовірно, стане Рустем Умєров.