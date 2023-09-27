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Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України

27 вересня, 2023 середа
18:47
Суспільство Кабмін

У середу, 27 вересня, Кабінет міністрів України призначив нових трьох заступників міністра оборони України

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук. 

Зазначається, що новими заступниками міністра оборони України Рустема Умєрова стали:

  • Джигир Юрій Анатолійович; 

Умєров написав у Facebook - він буде заступником з питань фінансів.

"Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках працював заступником міністра фінансів України. У Юрія понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії", - написав він.

Джигир Юрій

Фото: my.ua

  • Калмикова Наталія Фернандівна;

Міністр додав, що Калмикова стане заступницею з питань соціального розвитку.

"З лютого 2022 Наталія була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього - радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим", - зауважив Умєров.

Калмикова Наталія

Фото: elle.ua

  • Черногоренко Катерина Леонідівна

Очільник МОУ написав, що Черногоренко буде заступницею з питань цифрового розвитку.

"Катерина — керівниця проєкту “Армія дронів”. З 2018 року є проєктним координатором електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії", - наголосив він.

"Головний пріоритет для нових членів команди — наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання — забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою", - підсумував міністр.

Віцепрем'єр Федоров прокоментував перехід своєї радниці до МОУ.

"Працюємо разом від заснування Мінцифри. Катя запускала складні сервіси та продукти, з якими ви точно знайомі. Це електронні лікарняні, єМалятко, а згодом — і Армія дронів. Проєкт, який масштабувався від фандрейзингу на безпілотники до великої державної програми. Від закупок "пташок" для Сил оборони до «хлопков» за порєбріком. Це все робота Катерини та команди Армії дронів. Тепер Черногоренко відповідатиме за цифрову трансформацію Міноборони. Просто зараз необхідно більше технологій та інновацій для перемоги", - написав він.

Черногоренко Катерина

Фото: 18000.com.ua

 

Україна
Кабмін
Міністерство оборони
Рустем Умєров
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