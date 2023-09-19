Маляр причетна також до трагедії, якій потрібно надати правову оцінку. 25 лютого, на другий день війни внаслідок цього посту Маляр:

на Оболоні були розстріляні українські військовослужбовці, це був вогонь по своїх. Досі нема ніяких розслідувань цієї трагедії, пост про яку досі спокійно висить на сторінці заступника міністра оборони. За це треба судити.

Маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом Генштабу, вимагала знімати з посад військових, які не погоджувались з її рішеннями. Маляр в кінці кінців повністю забрала у військових собі право повідомляти про оперативну обстановку. Саме Маляр відповідала за максимальне блокування роботи журналістів, забороняла журналістам знімати звільнення українських міст поки туди першим не приїде президент, позбавляла акредитацій - тому світ не побачив кадри як зустрічали люди визволителів у Ізюмі, Балаклії, Херсоні, багатьох селах. Маляр працювала виключно на забаганки голови офісу президента Єрмака.

Заступник Резнікова Деніс Шарапов був сірим кардиналом Міноборони, довіреною особою та бізнес-партнером голови офісу президента Андрія Єрмака, і він був одним з учасників корупційних схем, розкрадання коштів міністерства оборони в інтересах фірм, близьких до керівництва Слуг народу. Наприклад, посередницька фірма Суги народу Касая без тендера отримала від Міноборони контракт на постачання турецьких курток на 54 мільйони доларів.

З усіх заступників самостійні погляди та гідну репутаційну історію мав тільки відносно нещодавно призначений Віталій Дейнега, в принципі, це єдиний заступник, звільнення якого справді жаль.

Наявність Шарапова та Маляр зробили б Умерова зіц-міністром, який насправді ні на що не впливав, бо Єрмак давав би вказівки через голову міністра. Тепер Умеров має шанс хоча б взяти відповідальність на себе і на щось реально впливати.

Не знаю, чи дозволить тепер Єрмак Умерову якусь самостійність у фінансових та інформаційних питаннях, подивимось на нові призначення.

Тепер варто написати проблеми та завдання, які провалив Резніков, щоб не повторювати його помилок. Є слабка надія, що Умеров щось зможе покращити, і раз є найменші шанси, то треба їх використати.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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