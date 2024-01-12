Імʼя авторки "Мазні" Морозюк офіційно випливло в корупційному розслідуванні
Розслідуючи інформацію про активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, агентство з розшуку та менеджменту активів виявило 2 квартири, записані на Софію Морозюк
Про це повідомляється на сайті АРМА.
Агентство з розшуку та менеджменту активів на виконання запиту ДБР розшукало елітну нерухомість, топавтомобілі та зброю фігуранта гучних кримінальних проваджень Ігоря Гринкевича і його спільників, повʼязаних з імовірним розкраданням коштів Міноборони.
В АРМА виявили, що бенефіціарні власники та підконтрольні особи Гринкевича володіють 17 обʼєктами житлової нерухомості, зокрема 2 квартири перебувають у власності художниці Софії Морозюк.
Наразі уся нерухомість арештована.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами оприлюднило повний список майна львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його оточення.
Раніше авторка виставки "Мазня" наголошувала, що не має відношення до грошей нареченого Романа Гринкевича, сина Ігоря Гринкевича. Вона заявляла, що зробила себе сама, а походженням грошей коханого ніколи не цікавилась.
Виставку "Мазня" Морозюк закрили після арешту за хабар майбутнього свекра художниці.
Днями художниця Олена Крючкова звинуватила Морозюк у плагіаті її картин 2018 року.
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