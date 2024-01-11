Художниця Крючкова заявила, що Морозюк сплагіатила її картини 2018 року

Про це вона повідомила в Instagram.

Українська художниця Олена Крючкова виклала в сторіс скриншот, у якому порівняла свої роботи, створені у 2018 році або раніше, та картини Соні Морозюк 2019-2020 років. На полотнах повторюються не лише персонажі, образи, стиль. Художниця Соня Морозюк, наречена підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони Романа Гринкевича скопіювала навіть колірну гамму та градієнт.

Фото: Скриншот з Instagram

"Морозюк, Морозюк. Ви не лише бабки з Міноборони крадете, а й мої роботи. Фу таким талантам", - прокоментувала художниця.

Фото: Скриншот з Instagram

Олена Крючкова - професійна художниця з України. Вона почала виставляти свої роботи у 2013 році в Києві, у липні 2014-го вже була виставка в Мілані в Galleria d'Arte Ponte Rosso, а у вересні того ж року - в іншій галереї Мілана Pisacane Arte. З 2015 до 2018 років її картини були представлені у галереях України, Італії, Франції та Японії.

Перша виставка харківʼянки Соні Морозюк відбулась у 2019 році в AMD design gallery - картинній галереї Алли Добкіної, дочки ексрегіонала Михайла Добкіна.

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Раніше стало відомо, що виставку "Мазня" Морозюк закрили після арешту за хабар майбутнього свекра художниці. Згодом Морозюк заявила, що не знала про походження грошей Романа Гринкевича та запевнила, що зробила себе сама, а не за кошти коханого.