Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna отримала премію, по нагороду вийшла виконавиця "Ваньки-встаньки"
Артисткою, яка приховує свою особистість та виступає під псевдонімом Klavdia Petrivna, найімовірніше є співачка Маша Кондратенко, відома хітами, які вважаються "байрактарщиною"
Відповідне відео оприлюднене в соцмережі Х.
6 лютого музичне видання "Лірум" нагородило переможців своєї першої премії "Золота Зоря". Серед них опинились Schmalgauzen, Otoy, Андрій Слєпаков та Антон Соколов, sucilna.nevdacha.exe та Тощо, Курган & Agregat та Klavdia Petrivna. Інкогніто-співачка стала переможницею у номінації "Дебют року".
Отримати нагороду для Klavdia Petrivna на сцену вийшла інша хітмейкерка – 24-річна Маша Кондратенко, відома піснями "Ванька-встанька" та "Люлі-люлі".
Як видно на відео з церемонії нагородження, Кондратенко дякувала команді та слухачам Klavdia Petrivna від власного імені.
"Дякую всім, дуже неочікувано. Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось", - сказала Маша Кондратенко.
На співачці був фірмовий чорний капелюх Klavdia Petrivna. Згодом в спільному дописі Маші Кондратенко та співачки Klavdia Petrivna в Instagram зʼявились фото з підписом: "Хто це така?".
"Klavdia Petrivna змогла завоювати популярність на TikTok, при цьому зберігаючи свою анонімність до цього часу. Виконавиця опублікувала свої перші пісні у серпні 2023 року на своєму телеграм-каналі. На стримінгових платформах треки вийшли пізніше — у вересні 2023 року, але менше, ніж за пів року Klavdia Petrivna зібрала більш як 400 тис. щомісячних слухачів на Spotify", – зазначає "Лірум".
Така новина є доволі іронічною, адже Машу Кондратенко, попри популярність серед своєї аудиторії, критикують за так звану байрактарщину — спекуляцію на темі війні та примітивні тексти. Натомість композиції Klavdia Petrivna вважають "інтелектуальною естетикою".
Олена Зеленська цитувала рядки з пісні Klavdia Petrivna на саміті перших леді: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива".
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