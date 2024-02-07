Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna отримала премію, по нагороду вийшла виконавиця "Ваньки-встаньки"

Відповідне відео оприлюднене в соцмережі Х.

6 лютого музичне видання "Лірум" нагородило переможців своєї першої премії "Золота Зоря". Серед них опинились Schmalgauzen, Otoy, Андрій Слєпаков та Антон Соколов, sucilna.nevdacha.exe та Тощо, Курган & Agregat та Klavdia Petrivna. Інкогніто-співачка стала переможницею у номінації "Дебют року".

Отримати нагороду для Klavdia Petrivna на сцену вийшла інша хітмейкерка – 24-річна Маша Кондратенко, відома піснями "Ванька-встанька" та "Люлі-люлі".

Як видно на відео з церемонії нагородження, Кондратенко дякувала команді та слухачам Klavdia Petrivna від власного імені.

"Дякую всім, дуже неочікувано. Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось", - сказала Маша Кондратенко.

На співачці був фірмовий чорний капелюх Klavdia Petrivna. Згодом в спільному дописі Маші Кондратенко та співачки Klavdia Petrivna в Instagram зʼявились фото з підписом: "Хто це така?".

"Klavdia Petrivna змогла завоювати популярність на TikTok, при цьому зберігаючи свою анонімність до цього часу. Виконавиця опублікувала свої перші пісні у серпні 2023 року на своєму телеграм-каналі. На стримінгових платформах треки вийшли пізніше — у вересні 2023 року, але менше, ніж за пів року Klavdia Petrivna зібрала більш як 400 тис. щомісячних слухачів на Spotify", – зазначає "Лірум".

Така новина є доволі іронічною, адже Машу Кондратенко, попри популярність серед своєї аудиторії, критикують за так звану байрактарщину — спекуляцію на темі війні та примітивні тексти. Натомість композиції Klavdia Petrivna вважають "інтелектуальною естетикою".

Олена Зеленська цитувала рядки з пісні Klavdia Petrivna на саміті перших леді: "Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива".







