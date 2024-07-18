Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
Українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, стала героїнею п'ятого випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису"
Випуск оприлюднили на YouTube.
Молода українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna зʼявилась на шоу "Дім звукозапису". На проєкті, який прагне відроджувати українська культуру, артистка виконала композицію "Намалюй мені ніч" разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.
Артистка, яка ховає своє обличчя за масками і капелюхами, а на публіці зʼявляється в фірмовому балахоні, цього разу вразила своїм образом. На ній була синя сукня з відкритими плечима, синій капелюшок, а на очах - маска. Проте вона не приховувала нижню частину обличчя та колір волосся.
Фото: скриншот з відео
Фото: скриншот з відео
Фото: скриншот з відео
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"Я вдячна за запрошення на "ДЗЗ" і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня "Намалюй мені ніч" підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління", – прокоментувала участь на шоу Klavdia Petrivna.
Вважається, що за псевдо Klavdia Petrivna ховається 18-річна студентка музичного коледжу Соломія Опришко.
30 та 31 серпня у Klavdia Petrivna пройдуть перші сольні концерти. Артистка одразу виступатиме на найбільшому майданчику країни - в Палаці спорту.
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