Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль

Випуск оприлюднили на YouTube.

Молода українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna зʼявилась на шоу "Дім звукозапису". На проєкті, який прагне відроджувати українська культуру, артистка виконала композицію "Намалюй мені ніч" разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.

Артистка, яка ховає своє обличчя за масками і капелюхами, а на публіці зʼявляється в фірмовому балахоні, цього разу вразила своїм образом. На ній була синя сукня з відкритими плечима, синій капелюшок, а на очах - маска. Проте вона не приховувала нижню частину обличчя та колір волосся.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

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"Я вдячна за запрошення на "ДЗЗ" і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня "Намалюй мені ніч" підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління", – прокоментувала участь на шоу Klavdia Petrivna.

Вважається, що за псевдо Klavdia Petrivna ховається 18-річна студентка музичного коледжу Соломія Опришко.

30 та 31 серпня у Klavdia Petrivna пройдуть перші сольні концерти. Артистка одразу виступатиме на найбільшому майданчику країни - в Палаці спорту.

