Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль

Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль

18 липня, 2024 четвер
12:42
Культура На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna

Українська співачка Klavdia Petrivna, яка приховує свою особистість, стала героїнею п'ятого випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису"

Зміст

Випуск оприлюднили на YouTube.

Молода українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna зʼявилась на шоу "Дім звукозапису". На проєкті, який прагне відроджувати українська культуру, артистка виконала композицію "Намалюй мені ніч" разом із жіночим кавер-бендом Freedom-jazz.

Артистка, яка ховає своє обличчя за масками і капелюхами, а на публіці зʼявляється в фірмовому балахоні, цього разу вразила своїм образом. На ній була синя сукня з відкритими плечима, синій капелюшок, а на очах - маска. Проте вона не приховувала нижню частину обличчя та колір волосся.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Читайте також: Байрактарщина vs інтелектуальна естетика: чому Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко - (не) одна і та сама людина

"Я вдячна за запрошення на "ДЗЗ" і рада відроджувати українську культуру. Мені хочеться, щоб пісня "Намалюй мені ніч" підкорила серце сучасного слухача. Вважаю, що подарувала їй нове життя для сучасного покоління", – прокоментувала участь на шоу Klavdia Petrivna.

Вважається, що за псевдо Klavdia Petrivna ховається 18-річна студентка музичного коледжу Соломія Опришко. 

30 та 31 серпня у Klavdia Petrivna пройдуть перші сольні концерти. Артистка одразу виступатиме на найбільшому майданчику країни - в Палаці спорту.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Сергій Лавров
17 липня, 2024 середа
"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
17 липня, 2024 середа
"Робота українських пілотів F-16 дивовижна": міністр оборони Нідерландів прокоментував терміни появи літаків в Україні
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 45.09
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
12:56
електроенергія
Укренерго прогнозує більше відключень світла через поломку обладнання на двох енергообʼєктах: ситуація в енергосистемі на 18 липня
12:50
Окупанти, Крим
Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:22
Зеленський прибув до Великої Британії: в аеропорту президента зустрів Залужний
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
11:58
На фото: Адель
"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці
11:52
Оновлено
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
У Києві відновили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
11:46
Джо Байден
Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"
11:45
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на пальне
11:32
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов
11:27
Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
11:20
Фестиваль Atlas Weekend
Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ
11:17
"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
11:01
Огляд
міжнародний огляд
Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня
10:53
ракетна атака на Охматдит
Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня
10:45
ЗСУ
У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринків: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
10:40
Обмін полоненими
Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 липня: гривня суттєво послабшала щодо долара та євро
10:33
Червінський у суді
Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у ще одній справі щодо Червінського
10:22
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
10:13
Київ спека
У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
10:07
На фото: статуетка премії "Еммі"
Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"
10:07
OPINION
Ростислав Павленко
"Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює
10:00
Нельсон Манддела
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
09:53
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа
09:41
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Ранки починаються з густої смуги диму: у 24-й ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру
09:35
новини Львівщини
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
09:28
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
Посадовця Офісу генпрокурора, викритого на одержанні хабаря, відправили під варту
09:21
Джеймс Девід Венс
Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США від республіканців: основні тези промови
09:06
Мелані Браун
Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства
08:57
ППО, обстріл, ЗСУ
Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі "шахеди"
08:55
Ексклюзив
окупанти
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
08:44
Оновлено
Херсонська область
Росіяни 17 липня обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: поранені 6 людей
08:42
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО
08:39
авто з білоруськими номерами
Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами
08:25
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Найбільше атак ЗСУ відбили на Торецькому напрямку
08:17
олімпіада 2024
У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади
08:13
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV