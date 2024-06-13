Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
Українські прикордонники разом з польськими колегами знайшли викрадену у 2005 році з музею в Нідерландах картину, яка перебувала в розшуку Інтерполу
Про це інформує ДПСУ.
Вказано, що українські прикордонники отримали інформацію щодо громадянина України, який шукав клієнтів, аби продати картину Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя", датовану 1629 роком. Раніше він виїхав до Польщі, хоча покупців шукали і в Україні.
"Дана картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, адже 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрісського музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.
Відтак, у взаємодії з польськими прикордонниками та представниками Нідерландів, головний оперативно-розшуковий відділ Житомирського прикордонного загону вилучив викрадену картину.
Громадянина України затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту та висунули звинувачення. Розслідування у справі веде окружна прокуратура польського Кракова.
- Раніше стало відомо, що ЮНЕСКО спільно з Інтерполом створять віртуальний музей з викраденими з музеїв, колекцій і археологічних пам’яток по всьому світу, вартістю 2,5 мільйона доларів. Його планують відкрити у 2025 році.
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