Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах

Про це інформує ДПСУ.

Вказано, що українські прикордонники отримали інформацію щодо громадянина України, який шукав клієнтів, аби продати картину Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя", датовану 1629 роком. Раніше він виїхав до Польщі, хоча покупців шукали і в Україні.

"Дана картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, адже 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрісського музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

Відтак, у взаємодії з польськими прикордонниками та представниками Нідерландів, головний оперативно-розшуковий відділ Житомирського прикордонного загону вилучив викрадену картину.

Громадянина України затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту та висунули звинувачення. Розслідування у справі веде окружна прокуратура польського Кракова.