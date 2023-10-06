ЮНЕСКО створить віртуальний музей з тривимірними зображеннями вкрадених витворів мистецтв

Про це повідомляє The Guardian.

База Інтерполу містить дані понад 52 тис. культурних об’єктів і артефактів, викрадених з музеїв, колекцій і археологічних пам’яток по всьому світу, тому на основі цієї бази ЮНЕСКО планує відкрити у 2025 році віртуальний музей вартістю 2,5 мільйона доларів, спрямованого на підвищення обізнаності громадськості про торгівлю людьми та унікальну важливість культурної спадщини.

Відвідувачі зможуть переміщатися по ряду віртуальних просторів, що містять детальні 3D-зображення артефактів, кожен з яких супроводжується матеріалами, що пояснюють їх унікальне культурне значення, включаючи історії та свідчення експертів.

"За кожною викраденою роботою чи фрагментом лежить шматочок історії, ідентичності та людяності, який був вирваний у своїх хранителів, зроблений недоступним для дослідження, і тепер ризикує впасти в забуття", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Вона зазначила, що мета проєкту полягає в тому, щоб повернути ці роботи в центрі уваги та відновити право суспільства на доступ до своєї спадщини, досвід її та визнання себе в ній.

Головний архітектор проєкту Ернесто Оттоне сказав, що, попри те, що проєктування та створення віртуального музею було складною роботою, найбільш трудомістким завданням було створення масштабованих 3D-зображень артефактів, для багатьох з яких немає жодного фізичного запису, окрім маленької чорно-білої фотографії.