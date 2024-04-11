Ірина Шейк стала обличчям російського бренду Gloria Jeans, який відшиває одяг в окупованому Луганську
Супермодель російського походження Ірина Шейк, яка мовчить про агресію Росії проти України, знялась у кампейні російського бренду одягу Gloria Jeans
Відповідне відео оприлюднили в instagram бренду.
Супермодель, уродженка Челябінської області Ірина Шайхлісламова, відома як Ірина Шейк, яка вже 20 років працює в США та Європі, знялась для російського бренду Gloria Jeans. Росіянка не озвучує прямо свою позицію щодо війни Росії в Україні. Вона не засуджувала російську агресію, як і інші "хороші росіяни", написала "Ні війні", а 1 березня 2022 року оголосила, що донатитиме ЮНІСЕФ та українському Червоному Хресту.
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Тепер вона стала обличчям бренду Росії, який також продовжує своє виробництво в окупованому українському Луганську. Зате свою рекламу росіяни знімали у Лос-Анджелесі.
"Ця рекламна кампанія присвячена перевтіленню бренду та відображає нову сторінку у нашій більш ніж 40-річній історії", - підписали відео з Шейк Gloria Jeans.
"Я Ірина Шейк. Всі говорять про Gloria Jeans", - каже модель російською у ролику.
На заході російське походження супермоделі намагаються ігнорувати і продовжують з нею співпрацю. Переважно аргументом стає те, що вона не підтримувала публічно війну РФ.
13 лютого у продажу зʼявився березневий номер британського журналу Vogue, для обкладинки якого зібрали 40 "модних ікон". В один час в одному місці Vogue зібрав разом Опру Вінфрі, Сальму Гаєк, Наомі Кемпбел, Джейн Фонду, Майлі Сайрус, Кару Делевінь, Аню Тейлор-Джой, Ірину Шейк та багатьох інших. Російська модель на обкладинці британського журналу позує в білизні українського бренду ZHILYOVA.
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