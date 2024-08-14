Іспанія почала розслідування через кліп співачки Кеті Перрі, знятий в охоронюваних піщаних дюнах

Про це пише BBC.

В останньому кліпі американської зірки Кеті Перрі на пісню Lifetimes співачка насолоджується пляжами та вечірками в клубах на островах Ібіца та Форментера. Проте уряд Іспанії занепокоєний через сцени, які могли бути зняті посеред охоронюваних дюн на острові С'Еспальмадор на Форментері.

У заяві уряду Іспанії стверджується, що виробнича компанія, відповідальна за відео, не запитувала дозволу на зйомку. Офіційні особи підкреслили, що Кеті Перрі не перебуває під слідством за те, що вони назвали "злочинами проти навколишнього середовища", оскільки зйомка в цьому районі може бути дозволена.

Департамент охорони навколишнього середовища Балеарських островів опублікував пресреліз, у якому повідомив, що компанія-виробник відео не отримала необхідного дозволу перед зйомками. У зв'язку з цим розпочато досудове розслідування.

У відомстві наголосили, що фото-, кінематографічні або відеографічні звіти для "рекламних або комерційних виставкових цілей" вимагають прямого дозволу міністерства екології.

У кліпі на Lifetimes присутні кадри системи дюн С’Еспальмадор, одного з найбільш екологічно багатих районів Форментери. С’Еспальмадор — незаселений острівець, розташований на північ від Форментери, довжиною приблизно 4,5 км. З 1980 року він є частиною природного парку Сес-Салінес-де-Ібіца та Форментера.

Дюни на невеликому приватному острові мають велику екологічну цінність.



