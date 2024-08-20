Jerry Heil стала членкинею академії звукозапису "Ґреммі"

Про це вона повідомила в своєму телеграм-каналі.

Українська співачка, представниця України на Євробаченні-2024 Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, доєдналася до складу національної академії мистецтв і науки звукозапису США. Академія найбільш відома як ініціатор і організатор нагороди "Ґреммі".

"Я стала членкинею академії звукозапису "Ґреммі". Що це означає? По-перше, я можу впливати на глобальну індустрії музики. По-друге, це дозволяє подавати свої треки на премію. Про це трошечки згодом", - поділилась Jerry Heil.

Вона також уточнила, що для того, щоб отримати можливість подати трек на премію, потрібно пройти верифікацію, заповнивши "незчисленну кількість сторінок, вказавши свою освіту та здобутки".

"Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася — і наступний крок спрогнозувати нескладно", - заявила співачка.

Академія звукозапису, також відома як "Ґреммі", є американською організацією, яка займається просуванням та підтримкою музичних професіоналів і звукозаписної індустрії. Вона найбільш відома за вручення щорічної музичної премії "Ґреммі", яка вважається однією з найпрестижніших музичних нагород у світі.

Окрім нагород, академія звукозапису також займається просуванням освітніх програм, підтримкою благодійних ініціатив, які допомагають музикантам, а також захистом авторських прав.

