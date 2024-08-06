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Головна Культура Камалія прокоментувала фото, які викликали чутки про її побиття

Камалія прокоментувала фото, які викликали чутки про її побиття

Дар'я Тарасова
6 серпня, 2024 вiвторок
11:38
Культура На фото: Камалія пригадала, як співала перед Путіним

Українська співачка Камалія заявила, що на знімках з її "побиття" вона у гримі, а яким чином стався витік фотографій у мережу, їй не відомо

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Про це вона розповіла в інтервʼю "Слава +".

Українська артистка Камалія прокоментувала фотографії, які у квітні цього року шокували користувачів соцмереж. На кадрах співачка зʼявилася зі слідами побиття на обличчі та шиї. Одяг, в якому Камалія була на знімках, різний, тож, імовірно, кадри були зроблені в різний час. 

У розмові зі Славою Дьоміним зірка зізналась, що на тих знімках вона загримована. Проте сама ці фото не публікувала, а хто їх злив, їй не відомо.

"Я не хочу розкривати, що це, але я зараз готую свій проєкт. І я б не хотіла просто розкривати зараз якісь деталі. Це був грим. Просто попали ці фото [в соцмережу], не знаю, як. Не знаю, хто ці фото віддав. Але там дуже багато домальованого", - прокоментувала співачка.

Камалія у гримі зі слідами "побиття"

Фото: з соцмережКамалія у гримі зі слідами "побиття"

Фото: з соцмереж

Вона зауважила, що сама не має оригіналів фотографій.

Я хочу створити один проєкт на своєму каналі. Це буде соціальний проєкт.

"Те, що я побачила, там дуже багато фотошопу. Є навіть фото, на якому взагалі не я", - наголосила Камалія.

Вона уточнила, що не хоче розкривати деталі свого соціального проєкту, для якого робилися ці фото, адже боїться, що її ідею можуть украсти.

Камалія також відповіла на питання про повідомлення, яке поширювали від її імені в соцмережі. У ньому вона начебто казала, що її колишній чоловік Мохаммад Захур хоче її повернути.

"Я взагалі не знаю, що це за повідомлення. Я таких нікому не писала. Це не моє повідомлення. Я не знаю, кому це було вигідно. Ніякого Міші в мене не було. Коли я побачила фотографії, на яких я та Михайло Стефанишин, я дуже здивувалася. Ми познайомились під час війни. Був волонтерський благодійний проєкт, і ми дуже часто працювали разом", - поділилась співачка.

Артистка додала, що зараз не у стосунках. 

"Я вільна. Я зараз у такій паузі. У мене дуже багато є друзів-чоловіків, які надають мені знаки уваги. Я спілкуюся, можу сходити в кіно, ресторан, але не готова до серйозних стосунків. Так, є чоловік, який мені дуже подобається, але мені ще треба подумати. Для того, щоб дізнатися, чи це справжнє кохання, треба, щоб пройшов час", - завершила Камалія.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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