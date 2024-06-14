Каменських, Полякова і Дорофєєва виступлять на фестивалі Лайми Вайкуле 

Про це повідомила організаторка фестивалю Лайма Вайкуле в instagram.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле оголосила дати свого музичного фестивалю Laima Rendzezvous. Захід відбудеться в Юрмалі, Латвія, з 26 до 28 липня. Він проходитиме саме в тому концертному залі, де з 2002 до 2014 року - до початку війни Росії в Україні проходила російська "Нова хвиля".

Фестиваль Laima Rendzezvous заснувала латиська співачка і акторка Лайма Вайкуле. Минулого року на свою подію вона запросила не лише українських артистів, а й хороших росіян.

Цього року у заході візьме участь, як висловилася Вайкуле, "букет красунь" - українські співачки Настя Каменських, Оля Полякова та Надя Дорофєєва.

Наразі невідомо, хто ще з артистів вийде на сцену Laima Rendzezvous. Учасники з Росії на сайті Laima Rendezvous не згадуються.

Ціна на фестиваль стартує від 50 євро, VIP-квиток на терасі коштуватиме 250-500 євро.

"Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2024 продовжує свою музичну подорож і в середині літа 2024 року пропонує відвідати цей амбітний захід живої музики. Фестиваль, який отримав визнання як серед місцевих, так і серед закордонних меломанів, у 2024 році прийме артистів із різних країн Балтійського моря, а також гостей із Грузії, Італії, Ізраїлю та інших країн. Артисти різних стилів у супроводі фестивального оркестру створять захопливі музичні номери, які подарували глядачам незабутні враження", – зазначається в описі фестивалю.