Капелюх Індіани Джонса продали на аукціоні за $630 тис.
На аукціоні у США продали капелюх, який носив актор Гаррісон Форд у другій частині франшизи про Індіану Джонса. Його вартість сягнула понад 500 тисяч доларів
Про це пише BBC.
Зазначають, що коричневий фетровий капелюх, спеціально виготовлений для фільму "Храм Долі", викупили у Лос-Анджелесі у четвер, 15 серпня. За нього віддали 630 000 доларів.
Організатори аукціону повідомили, що капелюх також використовував під час додаткових зйомок на знімальному майданчику продюсер Джордж Лукас для створення візуальних ефектів.
Знаменитий головний убір створила лондонська капелюшна компанія Herbert Johnson Hat Company. Внутрішня підкладка виробу має золоті монограми з ініціалами "IJ".
Цей капелюх Індіани Джонса приніс більш ніж удвічі більше грошей, порівняно з попереднім. Інший фетровий капелюх з "Храму Долі", виставлений на аукціон у 2021 році, викупили за 300 тисяч доларів.
Разом з капелюхом на аукціоні продали інші пам’ятні речі з відомих на весь світ фільмів, включаючи реквізити із "Зоряних війн", "Гаррі Поттера" і "Джеймса Бонда".
- Також нещодавно повідомляли, що сині замшеві туфлі, які носив легендарний американський співак Елвіс Преслі на початку своєї кар'єри, продадуть на аукціоні за 151 700 доларів.
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