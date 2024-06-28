Туфлі Елвіса Преслі виставили на аукціон за понад $150 тисяч

Про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що туфлі будуть продані на аукціоні Henry Aldridge & Son у Девізесі, графство Вілтшир, за 100 000 - 120 000 фунтів стерлінгів (126 тис. - 151 тис. доларів).

"Вони настільки знакові, наскільки це можливо. Сині замшеві туфлі Hound Dog - це речі, про які ви одразу згадуєте, коли говорите про Елвіса Преслі, вони майже виходять за рамки популярної культури. Це просто виняткова пам'ятка шоу-бізнесу, музики та популярної культури", - зазначив аукціоніст Ендрю Олдрідж.

Король рок-н-ролу носив це взуття на сцені і за її межами протягом 1950-х років. Співак придбав його після виходу пісні Blue Suede Shoes Карла Перкінса з його однойменного дебютного альбому. Згодом Преслі подарував ці туфлі своєму другові після того, як його призвали до армії США.

"Коли Елвіса призвали в американську армію, він влаштував зустріч у Грейсленді. Елвіс покликав деяких з цих людей нагору і роздавав деякі речі, які, на його думку, йому не знадобляться або не будуть потрібні, коли він повернеться з армії", - додав Олдрідж, зазначивши, що новим власником взуття став друг та менеджер Преслі Алан Фортас.