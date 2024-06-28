Туфлі Елвіса Преслі виставили на аукціон за понад $150 тисяч
Сині замшеві туфлі, які носив легендарний американський співак Елвіс Преслі на початку своєї кар'єри, продадуть на аукціоні за 151 700 доларів
Про це повідомляє The Guardian.
Очікується, що туфлі будуть продані на аукціоні Henry Aldridge & Son у Девізесі, графство Вілтшир, за 100 000 - 120 000 фунтів стерлінгів (126 тис. - 151 тис. доларів).
"Вони настільки знакові, наскільки це можливо. Сині замшеві туфлі Hound Dog - це речі, про які ви одразу згадуєте, коли говорите про Елвіса Преслі, вони майже виходять за рамки популярної культури. Це просто виняткова пам'ятка шоу-бізнесу, музики та популярної культури", - зазначив аукціоніст Ендрю Олдрідж.
Король рок-н-ролу носив це взуття на сцені і за її межами протягом 1950-х років. Співак придбав його після виходу пісні Blue Suede Shoes Карла Перкінса з його однойменного дебютного альбому. Згодом Преслі подарував ці туфлі своєму другові після того, як його призвали до армії США.
"Коли Елвіса призвали в американську армію, він влаштував зустріч у Грейсленді. Елвіс покликав деяких з цих людей нагору і роздавав деякі речі, які, на його думку, йому не знадобляться або не будуть потрібні, коли він повернеться з армії", - додав Олдрідж, зазначивши, що новим власником взуття став друг та менеджер Преслі Алан Фортас.
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Акварельний малюнок до першої частини "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні за $1,9 млн, таким чином він став найдорожчою річчю з головним персонажем книг Джоан Роулінг.
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