Акварельний малюнок до "Гаррі Поттера" став найдорожчою проданою річчю з цим персонажем
Акварельний малюнок до першої частини "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні за $1,9 млн, таким чином він став найдорожчою річчю з головним персонажем книг Джоан Роулінг
Про це повідомляє BBC.
Автор ілюстрації Томас Тейлор намалював її у 23 роки - 1997 року. Тоді він зобразив Гаррі Поттера, який стоїть перед Гоґвортс-Експресом.
Уперше малюнок продали до завершення серії книг на аукціоні у 2001 році за приблизно $108 тис. за теперішнім курсом. Цього ж року витвір мистецтва продали за 10 хвилин у межах торгів. Водночас очікувалось, що його придбають за меншою ціною - від $400 тис. до $600 тис. Особу покупця не розкривають.
Зазначено, що Томас Тейлор створив малюнок протягом 2 днів за допомогою концентрованої акварелі й чорного олівця.
Художник був одним із перших, хто прочитав рукопис оригінальної книги про Гаррі Поттера, яка згодом розійшлася мільйонами примірників.
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