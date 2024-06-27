Акварельний малюнок до "Гаррі Поттера" став найдорожчою проданою річчю з цим персонажем

Про це повідомляє BBC.

Автор ілюстрації Томас Тейлор намалював її у 23 роки - 1997 року. Тоді він зобразив Гаррі Поттера, який стоїть перед Гоґвортс-Експресом.

Уперше малюнок продали до завершення серії книг на аукціоні у 2001 році за приблизно $108 тис. за теперішнім курсом. Цього ж року витвір мистецтва продали за 10 хвилин у межах торгів. Водночас очікувалось, що його придбають за меншою ціною - від $400 тис. до $600 тис. Особу покупця не розкривають.

Зазначено, що Томас Тейлор створив малюнок протягом 2 днів за допомогою концентрованої акварелі й чорного олівця.

Художник був одним із перших, хто прочитав рукопис оригінальної книги про Гаррі Поттера, яка згодом розійшлася мільйонами примірників.