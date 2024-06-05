На аукціоні продали керамічного козла, якого під час навчання в Кембриджі зробив король Чарльз
У Великій Британії за $14,5 тис. продали рідкісного керамічного козла, виготовленого королем Чарльзом III під час навчання у Кембридзькому університеті в 1960-х
Про це повідомляє Yahoo news.
4 червня у Стаффордширі відбувся аукціон, на якому продали гончарний виріб, створений британським монархом, за 8,5 тис. фунтів стерлінгів ($10,8 тис.), а загальна сума з урахуванням преміальних сягнула 11,4 тис. фунтів стерлінгів ($14,5 тис.).
Понад 55 років фігурку керамічного козла зберігав канадець Реймонд Паттен. Він отримав її в подарунок від двоюрідної тітки, яка працювала кухаркою в Кембридзькому університеті під час навчання короля з 1967 по 1970 рік. Вона розповіла племіннику, що Чарльз ІІІ власноруч створив фігурку.
"Я вважаю, що вона знала майбутнього короля особисто. Я дорожив цією козою все своє життя", — сказав Паттен.
Чарльз Гансон з аукціонного дому Hansons Auctioneers поділився, що Реймонд вирішив продати козу через її історичне значення. Вона вважається єдиним відомим витвором кераміки від монарха. 76-річний тесля з Канади отримав керамічну фігурку в подарунок на 21-й день народження. Тепер він вирішив розлучитися зі скульптурою.
Вважається, що на створення жовто-рожево-коричневої смугастої фігури майбутнього монарха міг надихнути коза-талісман Королівського полку Уельсу.
У 1967 році принц Чарльза вступив до Трініті-коледжу в Кембриджі, щоб вивчати археологію, антропологію та історію. Він став першим британським спадкоємцем, який здобув університетський ступінь, ставши бакалавром мистецтв у червні 1970 року.
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