На аукціоні продали керамічного козла, якого під час навчання в Кембриджі зробив король Чарльз

Про це повідомляє Yahoo news.

4 червня у Стаффордширі відбувся аукціон, на якому продали гончарний виріб, створений британським монархом, за 8,5 тис. фунтів стерлінгів ($10,8 тис.), а загальна сума з урахуванням преміальних сягнула 11,4 тис. фунтів стерлінгів ($14,5 тис.).

Понад 55 років фігурку керамічного козла зберігав канадець Реймонд Паттен. Він отримав її в подарунок від двоюрідної тітки, яка працювала кухаркою в Кембридзькому університеті під час навчання короля з 1967 по 1970 рік. Вона розповіла племіннику, що Чарльз ІІІ власноруч створив фігурку.

"Я вважаю, що вона знала майбутнього короля особисто. Я дорожив цією козою все своє життя", — сказав Паттен.

Чарльз Гансон з аукціонного дому Hansons Auctioneers поділився, що Реймонд вирішив продати козу через її історичне значення. Вона вважається єдиним відомим витвором кераміки від монарха. 76-річний тесля з Канади отримав керамічну фігурку в подарунок на 21-й день народження. Тепер він вирішив розлучитися зі скульптурою.

Вважається, що на створення жовто-рожево-коричневої смугастої фігури майбутнього монарха міг надихнути коза-талісман Королівського полку Уельсу.

У 1967 році принц Чарльза вступив до Трініті-коледжу в Кембриджі, щоб вивчати археологію, антропологію та історію. Він став першим британським спадкоємцем, який здобув університетський ступінь, ставши бакалавром мистецтв у червні 1970 року.

