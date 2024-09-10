Картини, артефакти та імерсивні кімнати: Джонні Депп відкриє свою першу експериментальну виставку

Про це пише Page Six.

Американський актор, зірка "Піратів Карибського моря" Джонні Депп готується до відкриття своєї першої імерсивної експериментальної виставки. Роботи голлівудської зірки будуть представлені вже наступного місяця в просторі Starrett-Lehigh в районі Челсі на Манхеттені.

Джонні Депп, який у 2022 році вперше заявив про себе як художник, відкриє виставку під назвою A Bunch of Stuff ("Багато всяких речей"), яка міститиме "ніколи раніше не бачені твори мистецтва, а також безліч особистих артефактів та ефемерних речей зі студій [Деппа]". Зазначають, що виставка буде "схожа на відвідування студії з самою людиною та занурення у її світ".

"Багато всяких речей" відкриється для загалу 4 жовтня. На сайті ABunchOfStuff.com уточнюють, що шоу Деппа буде мультимедійною виставкою, яка "міститиме масштабні імерсивні кімнати (такі, що залучають глядача до інтерактивного досвіду за допомогою різних технологій, таких як віртуальна реальність, доповнена реальність, відеопроєкції тощо, щоб створити відчуття, що відвідувач є частиною експозиції, - ред.), традиційні галерейні простори та тематичні магазини, проводячи відвідувачів різними етапами життя та творчого шляху Деппа, збагачені його власною розповіддю".

Депп дебютував як художник у 2022 році, одразу ставши успішним. Він продав 780 робіт за $3,6 млн через британську галерею Castle Fine Art протягом кількох годин після того, як анонсував серію гравюр під назвою "Друзі та герої". Серія зображала знаменитостей, які надихали зірку, зокрема, Аль Пачіно, Кіт Річардс, Боб Ділан та Елізабет Тейлор.

Фото: instagram Джонні Деппа