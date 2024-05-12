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Картину американського попспівака Боба Ділана виставили на аукціон

12 травня, 2024 неділя
15:32
Культура Картину Боба Ділана виставили на аукціон
Зміст

Аукціонний онлайн-сервіс RR Auction виставив на продаж картину американського попспівака Боба Ділана. Її вартість оцінюють у щонайменше 100 тисяч доларів

Про це повідомляє TMZ.

На продаж виставлена картина із приватної колекції робіт Ділана з Вудстоку, яку співак написав у 1968 році. На ній зображений бик у стилі абстракції, а також ноти, краватки-метелики, тварини та інші помітні образи.

Полотно було подароване жителю Вудстока Сенді ЛеПанто в обмін на астрологічну карту. Досі картина зберігалася у сім'ї ЛеПанто, доки її не знайшли в маєтку Ентоні ЛеПанто.

Твір, особисто підписаний легендарним співаком, оцінюється щонайменше у 100 тисяч доларів. Торги закінчуються 23 травня.

Згідно з оголошенням, оскільки картина не була покрита лаком, на ній є незначні пошкодження: лущення, незначні втрати фарби тощо.

Попри те, що Ділан більш відомий як співак, протягом своєї кар'єри він захоплювався живописом і навіть власноруч створив обкладинку для альбому The Band 1968 року "Music from Big Pink".

  • 8 травня повідомлялось, що фахівчиня з автентифікації творів мистецтва Каріна Поповічі застосувала передову технологію штучного інтелекту та виявила на одному з найбільших інтернет-аукціонів eBay 40 підроблених картин.
Теги:
Світ
мистецтво
США
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