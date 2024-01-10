Катрін Денев озвучила французькою аудіокнигу Якимчук "Абрикоси Донбасу"

Про це Любов Якимчук повідомила у Facebook.

Відома французька акторка і співачка Катрін Деньов озвучила другу книгу української поетки Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу". Аудіокнижка про війну на Донбасі у французькому перекладі отримала назву Les Abricots du Donbas.

"Катрін Деньов озвучила "Абрикоси Донбасу", та наша з нею аудіокнижка відтепер у книгарнях Франції, а також на всіх французьких аудіоплатформах. Там почуєте і мій голос, бо заголовки та ще п'ять-шість віршів для книжки начитала я, українською", - поділилась письменниця.

Переклад книжки французькою вийшов у видавництві Les éditions des femmes минулого року. Видавництво у 1970-х роках заснувала феміністка Антуанет Фукке. Це перше видавництво, яке почало збирати відомі голоси.

"Як каже моє видавництво, у Катрін є своє коло слухачів, які не пропускають жодної нею начитаної книжки, тому ця магія вже працює", - зазначила Якимчук.

На сайті видавництва можна послухати вірш у прочитанні Катрін Денев "Як скласти жінку".

Друга книга поетки "Абрикоси Донбасу" вийшла в Україні влітку 2015 року.