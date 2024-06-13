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Головна Культура Кевін Джонас з гурту Jonas Brothers повідомив, що в нього діагностували рак

Кевін Джонас з гурту Jonas Brothers повідомив, що в нього діагностували рак

13 червня, 2024 четвер
15:51
Культура

Американський музикант, учасник попгурту Jonas Brothers Кевін Джонас розповів, що в нього діагностувати рак шкіри на голові, та вже переніс операцію з видалення новоутворення

Зміст

Про це він сказав у відеозверненні в instagram.

36-річний співак Кевін Джонас, старший з гурту братів Jonas Brothers поділився з підписниками інформацією про те, що нещодавно у нього діагностували базальноклітинний рак шкіри – невелике ущільнення або родимку, в якій містяться ракові клітини, і більшість з яких з’являються навколо ділянок, що найбільше піддаються впливу ультрафіолетових променів сонця. 

"Так, це справжній маленький рак шкіри, який почав рости. І тепер мені потрібно зробити операцію, щоб його видалити, тож ось почнемо", - поділився на початку відео Джонас, показуючи фанатам ракову пляму 

На відео Кевін також показався після операції з пов’язкою на скроні.

"Гаразд, я закінчив. Тепер пора лікуватися. Прямувати додому. Обов’язково перевіряйтеся", - наголосив музикант.

Операцію Кевін Джонас переніс під час короткої перерви в турі гурту Jonas Brothers. Тур Five Albums, One Night відновиться в серпні низкою концертів у Мексиці, після чого тріо разом з Джо Джонасом і Ніком Джонасом почне європейську частину туру.

Теги:
Здоров'я
музика
Шоу-бізнес
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