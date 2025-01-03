Херсонський художній музей ідентифікував ще одну картину, вкрадену росіянами під час окупації

Про це повідомили у пресслужбі музею.

Працівники херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка ідентифікували вже 130 мистецьких робіт, незаконно вивезених росіянами з музею.

Так, на одному кадрі з пропагандистського відео, знятого російським телеканалом у Криму ще у вересні 2023 року, вдалося упізнати 14-й твір, викрадений окупантами. Йдеться про "Портрет народного майстра Корпанюка" (1967) Петра Сахра.

Учень імпресіоніста Олекси Новаківського, Сахро все ж віддавав перевагу реалістичному зображенню рідної Гуцульщини, її природи, мешканців, колоритних обрядів і повсякденного життя. Своїми полотнами український художник відтворював світ, у якому народився і виріс, передаючи його неповторну атмосферу. Проникливий портрет чоловіка у традиційному гуцульському вбранні на фоні зимової карпатської природи зображує одного з представників відомої династії Корпанюків — народних майстрів яворівської школи художнього різьблення. Ім’я портретованого автор не вказав, але ймовірно, це старійшина роду Семен Корпанюк.

Також на цьому кадрі можна побачити ще 13 вкрадених творів, ідентифіковані раніше:

Олександр Русаков (1898-1952). Портрет художника В. Макса. 1928. Полотно, олія

Ярослав Прохазка (1886-1949). Вид з косогору на Прагу. 1942. Полотно, олія

Данило Дзевановський (1916-2002). Хризантеми. 1953. Полотно, олія

Георгій Курнаков (1887-1977). Осінні квіти. 1966. Полотно, олія

Михайло Шапошников (1909-1989). Натюрморт. Півонії. Полотно, олія

Георгій Чернявський (1924-1981). Бухта Дальні Зеленці. 1970. Наждаковий папір, пастель

Тетяна Старосельська (1916-?). Натюрморт "Пісня". Полотно, олія

Людмила Петрова (1923-1997). Радість. XX ст. Картон, гуаш

Василь Чорний (1924-?). Натюрморт з самоваром. 1980. ДВП, олія

Анатолій Платонов (1927-2005). Чуфут-Кале. Бахчисарай. 1986. Полотно, олія

Лазар Штирмер (1922-2003). Кактус. 1989. Картон, олія

Іван Старенков (1955-2010). Зелений день. 1993. Полотно, олія

Іван Старенков (1955-2010). Терція. 1996. Полотно, олія.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

Наразі загалом ідентифіковано 130 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з херсонського художнього музею у 2022 році, загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів.

129 — кількість творів, які перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському Центральному музеї Тавриди.

1 — робота, точне місце якої невідомо, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.