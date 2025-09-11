Кінематографічна сповідь про кохання, втрати, суспільні настанови: "ДахаБраха" презентували кліп на пісню "9 неділечок"
Гурт "ДахаБраха" та режисерка Даша Ши випустили кліп на пісню "9 неділечок" - сповідь часу, що вимірюється не годинами, а тягарем розлуки й випробувань
Про це Еспресо повідомили у команді гурту.
У новому кліпі "9 неділечок" розгортається кінематографічна історія кохання, втрат і суспільних настанов, які століттями визначали жіночу долю. Та врешті настає час розплати.
Лірична героїня пригадує моменти любові та гіркоту розриву, а її історія стає метафорою колективної травми приниження, яка накопичувалася протягом усього життя, сповненого засуджень і приписів.
"Рядок пісні "Іди заміж або й утопись" уособлює тиск оточення, що змушує обирати між заміжжям і самознищенням, втілює голос села, громади, родини, суспільства та системи, що роками диктували жінці єдино можливий сценарій: бути зручною, правильною, покірною. А якщо вона не вписувалася в ці рамки — не була такою, як треба — її відштовхували, таврували та висміювали", - пояснюють у команді "ДахаБраха".
Режисеркою кліпу стала Даша Ши. У центрі відеороботи постає Катерина Фірсова, акторка Freedom Ballet. У білій сукні, босоніж, вона йде із шаблею в руках: інколи танцює, інколи зупиняється чи завмирає. Проходить крізь коридори, щоб вийти на своє "останнє весілля".
"Це кіно, в якому вся святкова естетика — фальшива оболонка, не здатна стримати прорив наслідків. Та наша героїня нарешті говорить — не словами, а вчинками. Її рухи — це суд танцем. Її погляд — це останній нерв. Її паузи — це поринання в спогади, які краще не згадувати. Її сукня — бойова уніформа, а наречений — останній фрагмент зради, що залишається з нею на танець", — поділилась Даша Ши.
У фінальній сцені обійми ліричної героїні з нареченим перетворюються на танець. Танець прощання та мовчазної розплати, що давно дозріла. Танець із тінню та травмою, яка залишиться з нею назавжди.
"Даша запропонувала нам своє бачення та ідею відео. Ідея та її бачення цієї композиції нам страшенно сподобались. Ми отримали купу задоволення під час роботи з Дашею та її чудовою командою. Все супер професійно, чітко і захопливо. Думаю, цей невеличкий фільм є новим етапом у нашому творчому житті", — зазначив вокаліст і мультиінструменталіст гурту Марко Галаневич.
