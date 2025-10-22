Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму

Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму

Марія Музиченко
22 жовтня, 2025 середа
19:27
Культура

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", який пройде з 25 жовтня по 2 листопада, оголосив всю позаконкурсну програму

Зміст

Про це стало відомо з пресрелізу, наданому Еспресо.

Цьогоріч у фестивалю зʼявилася нова позаконкурсна програма - "Молодість-молодість", де нове покоління кінематографістів ділиться свіжим поглядом на теми дорослішання, стосунків та пошуків себе. Зокрема до програми увійшли такі стрічки:

  • "Світне життя" (A Luminous Life), Жуан Розаш, Португалія, Франція.
  • "Шуґарленд" (Sugarland), Ізабелла Брунекер, Австрія.
  • "Батрахії" (The Batrachians", Дієґо Саломон, Іспанія, Венесуела.
  • "Йоне, інколи" (Jone, sometimes), Сара Фантова, Іспанія.
  • "Дуже далеко" (Away", Жерарт Омс, Іспанія, Нідерланди.
  • "Олівія і хмари" (Olivia & Las Nubes", Томас Пічардо-Еспаят, Домініканська Республіка
  • "Наші найшаленіші дні" (Our Wildest Days), Васіліс Кекатос, Греція, Франція, Бельгія, Німеччина.

У рубриці "Спеціальні події" покажуть такі стрічки:

  • "Пол" (Paul), Дені Коте, Канада.
  • "Голофікшн" (Holofiction), Міхал Козаковский, Німеччина, Австрія.
  • "Відбудова" (Rebuilding), Макс Вокер-Сільверман, США.
  • "Що тобі каже ця природа" (What Does That Nature Say to You", Хон Сансу, Південна Корея.
  • "Магеллан" (Magellan), Лав Діас, Португалія, Іспанія, Франція, Філіппіни, Тайвань.
  • "Курочка" (Hen), Дьєрдь Палфі, Німеччина, Греція, Угорщина.
  • "Яса" (Yasa), Сергій Маслобойщиков, Україна.
  • "Тиха земля" (Land of Silence), Еміль Бахитєв, Віктор Солодуха, Україна.

Глядачі "Молодості" також побачать спеціальну кінопрограму від Довженко-Центру — "Дракон на полігоні. Майстерня Володимира Денисенка 1970–1985", до якої увійшли студентські стрічки як нині відомих режисерів, так і тих, хто з часом залишив професію, зокрема:

  • "Одинак", Олександр Кибальник, 1970.
  • "Прощання", В’ячеслав Криштофович, 1970.
  • "Помилка", Олексій Мороз, 1970.
  • "Біженці", Фаузі Хайдар, 1980.
  • "Полігон", Олег Чорний, 1985.
  • "Яма", Володимир Коваленко, 1985.
  • "Дракон", Антоніс Пападопулос, 1984.

Ще одна архівна програма фестивалю - "чб ретроспектива: 98–05", яка представить плівкові студентські фільми університету Карпенка-Карого, створені в період з 1998 по 2005 рік, серед них:

  • "Даос оглядається", Максим Сурков, 1998.
  • "Ліфтер", Георгій Фомін, 1998.
  • "Тир", Тарас Томенко, 2000.
  • "Паперові клопоти", Богдана Смирнова, 2001.
  • "Вітя Гуров їде в Італію", Вітя Гуров, 2002.
  • "Сни в місті", Максим Мехеда, 2004.
  • "Подорожні", Ігор Стрембіцький, 2005.

У програмі FORMA будуть представлені фільми з Сербії, Мексики, Перу, Іспанії, Німеччини, Казахстану, США та України:

  • "Коли задзвонив телефон" (When the Phone Rang), Іва Радівоєвич, Сербія, США.
  • "Ластівка" (The Swallow", Тайґ О'Салліван, Ірландія.
  • "Велика історія західної філософії" (The Great History of Western Philosophy), Арія Ковамонас, Мексика.
  • "Брама" (Gateway), Х.Д. Фернандес Молеро, Перу, Іспанія.
  • "Неоплачувана відпустка" (Action Item), Паула Дюрінова, Словаччина, Чехія, Німеччина.
  • "Соло Шоу" (Solo Show), Юліус Вайґель, Німеччина, Швейцарія.
  • "Жоктау" (Joqtau), Аруан Анартай, Казахстан.
  • "Сторонні об’єкти" (Foreign Objects), Деніел Клейтон Воткінз, США.
  • "Запах Бузку" (The Smell of Lilac), Роман Курган, Україна.

У рубриці "Опівнічний сеанс" будуть представлені такі фільми:

  • "Квір-панорама" (Queerpanorama), Джун Лі, США, Гонг Конг, Китай.
  • "Вуличне сміття" (Street Trash), Раян Крюґер, США, Південно-Африканська Республіка.
  • "Вулканізадора" (Vulcanizadora), Джоел Потрайкус, США.
  • "Дощі над Вавилоном" (Rains Over Babel), Ґала дель Соль, Колумбія, Іспанія, США.
  • "Знову і знову" (Redux Redux), Кевін Мак-Менус, Меттью Мак-Менус, США.
  • "Пустощі" (Follies), Ерік К. Бульян, Канада.

У програмі "Століття" - ювілейні покази на честь 100-річчя з дня народження Войцеха Гаса, польського режисера та викладача, і Моріса Піала, володаря "Золотої пальмової гілки". До рубрики увійдуть:

  • "Рукопис, знайдений у Сарагосі" (The Saragossa Manuscript), Войцех Гас, Польща.
  • "За наших коханих" (To Our Loves), Моріс Піала, Франція.
  • "Буч Кессіді і Санденс Кід" (Butch Cassidy and the Sundance Kid), Джордж Рой Гілл, США.
  • "Приборкання норовливої" (The Taming Of The Shrew,) Франко Дзефіреллі, Італія, США, Сполучене Королівство.
  • "Солом'яні пси" (Straw Dogs), Сем Пекінпа, Сполучене Королівство, США.
  • "Грек Зорба" (Zorba the Greek), Міхаліс Какоянніс, США, Сполучене Королівство, Греція.

Читайте також: Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"

8 жовтня стало відомо, що українська стрічка "Ти — космос" отримала головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival.

