Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму

Про це стало відомо з пресрелізу, наданому Еспресо.

Цьогоріч у фестивалю зʼявилася нова позаконкурсна програма - "Молодість-молодість", де нове покоління кінематографістів ділиться свіжим поглядом на теми дорослішання, стосунків та пошуків себе. Зокрема до програми увійшли такі стрічки:

"Світне життя" (A Luminous Life), Жуан Розаш, Португалія, Франція.

"Шуґарленд" (Sugarland), Ізабелла Брунекер, Австрія.

"Батрахії" (The Batrachians", Дієґо Саломон, Іспанія, Венесуела.

"Йоне, інколи" (Jone, sometimes), Сара Фантова, Іспанія.

"Дуже далеко" (Away", Жерарт Омс, Іспанія, Нідерланди.

"Олівія і хмари" (Olivia & Las Nubes", Томас Пічардо-Еспаят, Домініканська Республіка

"Наші найшаленіші дні" (Our Wildest Days), Васіліс Кекатос, Греція, Франція, Бельгія, Німеччина.

У рубриці "Спеціальні події" покажуть такі стрічки:

"Пол" (Paul), Дені Коте, Канада.

"Голофікшн" (Holofiction), Міхал Козаковский, Німеччина, Австрія.

"Відбудова" (Rebuilding), Макс Вокер-Сільверман, США.

"Що тобі каже ця природа" (What Does That Nature Say to You", Хон Сансу, Південна Корея.

"Магеллан" (Magellan), Лав Діас, Португалія, Іспанія, Франція, Філіппіни, Тайвань.

"Курочка" (Hen), Дьєрдь Палфі, Німеччина, Греція, Угорщина.

"Яса" (Yasa), Сергій Маслобойщиков, Україна.

"Тиха земля" (Land of Silence), Еміль Бахитєв, Віктор Солодуха, Україна.

Глядачі "Молодості" також побачать спеціальну кінопрограму від Довженко-Центру — "Дракон на полігоні. Майстерня Володимира Денисенка 1970–1985", до якої увійшли студентські стрічки як нині відомих режисерів, так і тих, хто з часом залишив професію, зокрема:

"Одинак", Олександр Кибальник, 1970.

"Прощання", В’ячеслав Криштофович, 1970.

"Помилка", Олексій Мороз, 1970.

"Біженці", Фаузі Хайдар, 1980.

"Полігон", Олег Чорний, 1985.

"Яма", Володимир Коваленко, 1985.

"Дракон", Антоніс Пападопулос, 1984.

Ще одна архівна програма фестивалю - "чб ретроспектива: 98–05", яка представить плівкові студентські фільми університету Карпенка-Карого, створені в період з 1998 по 2005 рік, серед них:

"Даос оглядається", Максим Сурков, 1998.

"Ліфтер", Георгій Фомін, 1998.

"Тир", Тарас Томенко, 2000.

"Паперові клопоти", Богдана Смирнова, 2001.

"Вітя Гуров їде в Італію", Вітя Гуров, 2002.

"Сни в місті", Максим Мехеда, 2004.

"Подорожні", Ігор Стрембіцький, 2005.

У програмі FORMA будуть представлені фільми з Сербії, Мексики, Перу, Іспанії, Німеччини, Казахстану, США та України:

"Коли задзвонив телефон" (When the Phone Rang), Іва Радівоєвич, Сербія, США.

"Ластівка" (The Swallow", Тайґ О'Салліван, Ірландія.

"Велика історія західної філософії" (The Great History of Western Philosophy), Арія Ковамонас, Мексика.

"Брама" (Gateway), Х.Д. Фернандес Молеро, Перу, Іспанія.

"Неоплачувана відпустка" (Action Item), Паула Дюрінова, Словаччина, Чехія, Німеччина.

"Соло Шоу" (Solo Show), Юліус Вайґель, Німеччина, Швейцарія.

"Жоктау" (Joqtau), Аруан Анартай, Казахстан.

"Сторонні об’єкти" (Foreign Objects), Деніел Клейтон Воткінз, США.

"Запах Бузку" (The Smell of Lilac), Роман Курган, Україна.

У рубриці "Опівнічний сеанс" будуть представлені такі фільми:

"Квір-панорама" (Queerpanorama), Джун Лі, США, Гонг Конг, Китай.

"Вуличне сміття" (Street Trash), Раян Крюґер, США, Південно-Африканська Республіка.

"Вулканізадора" (Vulcanizadora), Джоел Потрайкус, США.

"Дощі над Вавилоном" (Rains Over Babel), Ґала дель Соль, Колумбія, Іспанія, США.

"Знову і знову" (Redux Redux), Кевін Мак-Менус, Меттью Мак-Менус, США.

"Пустощі" (Follies), Ерік К. Бульян, Канада.

У програмі "Століття" - ювілейні покази на честь 100-річчя з дня народження Войцеха Гаса, польського режисера та викладача, і Моріса Піала, володаря "Золотої пальмової гілки". До рубрики увійдуть:

"Рукопис, знайдений у Сарагосі" (The Saragossa Manuscript), Войцех Гас, Польща.

"За наших коханих" (To Our Loves), Моріс Піала, Франція.

"Буч Кессіді і Санденс Кід" (Butch Cassidy and the Sundance Kid), Джордж Рой Гілл, США.

"Приборкання норовливої" (The Taming Of The Shrew,) Франко Дзефіреллі, Італія, США, Сполучене Королівство.

"Солом'яні пси" (Straw Dogs), Сем Пекінпа, Сполучене Королівство, США.

"Грек Зорба" (Zorba the Greek), Міхаліс Какоянніс, США, Сполучене Королівство, Греція.

