Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", який пройде з 25 жовтня по 2 листопада, оголосив всю позаконкурсну програму
Про це стало відомо з пресрелізу, наданому Еспресо.
Цьогоріч у фестивалю зʼявилася нова позаконкурсна програма - "Молодість-молодість", де нове покоління кінематографістів ділиться свіжим поглядом на теми дорослішання, стосунків та пошуків себе. Зокрема до програми увійшли такі стрічки:
- "Світне життя" (A Luminous Life), Жуан Розаш, Португалія, Франція.
- "Шуґарленд" (Sugarland), Ізабелла Брунекер, Австрія.
- "Батрахії" (The Batrachians", Дієґо Саломон, Іспанія, Венесуела.
- "Йоне, інколи" (Jone, sometimes), Сара Фантова, Іспанія.
- "Дуже далеко" (Away", Жерарт Омс, Іспанія, Нідерланди.
- "Олівія і хмари" (Olivia & Las Nubes", Томас Пічардо-Еспаят, Домініканська Республіка
- "Наші найшаленіші дні" (Our Wildest Days), Васіліс Кекатос, Греція, Франція, Бельгія, Німеччина.
У рубриці "Спеціальні події" покажуть такі стрічки:
- "Пол" (Paul), Дені Коте, Канада.
- "Голофікшн" (Holofiction), Міхал Козаковский, Німеччина, Австрія.
- "Відбудова" (Rebuilding), Макс Вокер-Сільверман, США.
- "Що тобі каже ця природа" (What Does That Nature Say to You", Хон Сансу, Південна Корея.
- "Магеллан" (Magellan), Лав Діас, Португалія, Іспанія, Франція, Філіппіни, Тайвань.
- "Курочка" (Hen), Дьєрдь Палфі, Німеччина, Греція, Угорщина.
- "Яса" (Yasa), Сергій Маслобойщиков, Україна.
- "Тиха земля" (Land of Silence), Еміль Бахитєв, Віктор Солодуха, Україна.
Глядачі "Молодості" також побачать спеціальну кінопрограму від Довженко-Центру — "Дракон на полігоні. Майстерня Володимира Денисенка 1970–1985", до якої увійшли студентські стрічки як нині відомих режисерів, так і тих, хто з часом залишив професію, зокрема:
- "Одинак", Олександр Кибальник, 1970.
- "Прощання", В’ячеслав Криштофович, 1970.
- "Помилка", Олексій Мороз, 1970.
- "Біженці", Фаузі Хайдар, 1980.
- "Полігон", Олег Чорний, 1985.
- "Яма", Володимир Коваленко, 1985.
- "Дракон", Антоніс Пападопулос, 1984.
Ще одна архівна програма фестивалю - "чб ретроспектива: 98–05", яка представить плівкові студентські фільми університету Карпенка-Карого, створені в період з 1998 по 2005 рік, серед них:
- "Даос оглядається", Максим Сурков, 1998.
- "Ліфтер", Георгій Фомін, 1998.
- "Тир", Тарас Томенко, 2000.
- "Паперові клопоти", Богдана Смирнова, 2001.
- "Вітя Гуров їде в Італію", Вітя Гуров, 2002.
- "Сни в місті", Максим Мехеда, 2004.
- "Подорожні", Ігор Стрембіцький, 2005.
У програмі FORMA будуть представлені фільми з Сербії, Мексики, Перу, Іспанії, Німеччини, Казахстану, США та України:
- "Коли задзвонив телефон" (When the Phone Rang), Іва Радівоєвич, Сербія, США.
- "Ластівка" (The Swallow", Тайґ О'Салліван, Ірландія.
- "Велика історія західної філософії" (The Great History of Western Philosophy), Арія Ковамонас, Мексика.
- "Брама" (Gateway), Х.Д. Фернандес Молеро, Перу, Іспанія.
- "Неоплачувана відпустка" (Action Item), Паула Дюрінова, Словаччина, Чехія, Німеччина.
- "Соло Шоу" (Solo Show), Юліус Вайґель, Німеччина, Швейцарія.
- "Жоктау" (Joqtau), Аруан Анартай, Казахстан.
- "Сторонні об’єкти" (Foreign Objects), Деніел Клейтон Воткінз, США.
- "Запах Бузку" (The Smell of Lilac), Роман Курган, Україна.
У рубриці "Опівнічний сеанс" будуть представлені такі фільми:
- "Квір-панорама" (Queerpanorama), Джун Лі, США, Гонг Конг, Китай.
- "Вуличне сміття" (Street Trash), Раян Крюґер, США, Південно-Африканська Республіка.
- "Вулканізадора" (Vulcanizadora), Джоел Потрайкус, США.
- "Дощі над Вавилоном" (Rains Over Babel), Ґала дель Соль, Колумбія, Іспанія, США.
- "Знову і знову" (Redux Redux), Кевін Мак-Менус, Меттью Мак-Менус, США.
- "Пустощі" (Follies), Ерік К. Бульян, Канада.
У програмі "Століття" - ювілейні покази на честь 100-річчя з дня народження Войцеха Гаса, польського режисера та викладача, і Моріса Піала, володаря "Золотої пальмової гілки". До рубрики увійдуть:
- "Рукопис, знайдений у Сарагосі" (The Saragossa Manuscript), Войцех Гас, Польща.
- "За наших коханих" (To Our Loves), Моріс Піала, Франція.
- "Буч Кессіді і Санденс Кід" (Butch Cassidy and the Sundance Kid), Джордж Рой Гілл, США.
- "Приборкання норовливої" (The Taming Of The Shrew,) Франко Дзефіреллі, Італія, США, Сполучене Королівство.
- "Солом'яні пси" (Straw Dogs), Сем Пекінпа, Сполучене Королівство, США.
- "Грек Зорба" (Zorba the Greek), Міхаліс Какоянніс, США, Сполучене Королівство, Греція.
- Біла Церква
