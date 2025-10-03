Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"

Про це повідомили на сторінці кінофестивалю у facebook.

Глядачі та журі визначили найкращі стрічки 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Гран-прі отримала стрічка "Ти — космос" режисера Павла Остріка.

У категорії "Найкращий український повнометражний документальний фільм" перемогла стрічка "Простий солдат" режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. "Найкращим європейським повнометражним фільмом" визнано стрічку "Шість днів навесні" режисера Жоакіма Лафосса.

Гран-прі MEGOGO AI FILM FEST присудили Євгену Чернишову за стрічку "Сеанс у психолога".

Переможці в інших номінаціях:

Найкращий синематик - стрічка "Шлях" Володимира та Валерія Прідорогіних.

Найкраща анімація - фільм "Нічна зміна" креативної агенції Adshot Creative.

Сценарій - Марія Зозуля з роботою "Професія".

Вертикальний формат - креатор amheus зі збіркою "Синтетика".

AI Vision: UKRAINE - стрічка "Тиха вода – глибока" Ольги Мороз.

"Ці фільми вже стали частиною історії ОМКФ та знайшли свій шлях до сердець глядачів. Вітаємо переможців", - написали на сторінці.

Окрім цього назвали імена переможців пітчингу ОМКФ:

Development (по 40 000 грн): "Golden Leggings" режисера Аркадія Непиталюка, "ENTANGLED" режисера Івана Орленка.

Work in Progress (80 000 грн): "Every Death Diminishes Me" режисера Сергія Баженова.

Marketing services: "Sequel" режисерки Алли Мітюкової.

Sound production services: "KIRA'S DREAM" режисера Дениса Колеснікова.

"Ці історії ще в процесі, але вже сьогодні вони отримали підтримку, яка наблизить їх до великого екрану", - додали на сторінці кінофестивалю.