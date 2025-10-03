Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю отримала стрічка "Ти - космос"
У пʼятницю, 3 жовтня, 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив найкращі фільми цього року. Гран-прі здобула стрічка "Ти - космос"
Про це повідомили на сторінці кінофестивалю у facebook.
Глядачі та журі визначили найкращі стрічки 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Гран-прі отримала стрічка "Ти — космос" режисера Павла Остріка.
У категорії "Найкращий український повнометражний документальний фільм" перемогла стрічка "Простий солдат" режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. "Найкращим європейським повнометражним фільмом" визнано стрічку "Шість днів навесні" режисера Жоакіма Лафосса.
Гран-прі MEGOGO AI FILM FEST присудили Євгену Чернишову за стрічку "Сеанс у психолога".
Переможці в інших номінаціях:
- Найкращий синематик - стрічка "Шлях" Володимира та Валерія Прідорогіних.
- Найкраща анімація - фільм "Нічна зміна" креативної агенції Adshot Creative.
- Сценарій - Марія Зозуля з роботою "Професія".
- Вертикальний формат - креатор amheus зі збіркою "Синтетика".
- AI Vision: UKRAINE - стрічка "Тиха вода – глибока" Ольги Мороз.
"Ці фільми вже стали частиною історії ОМКФ та знайшли свій шлях до сердець глядачів. Вітаємо переможців", - написали на сторінці.
Окрім цього назвали імена переможців пітчингу ОМКФ:
- Development (по 40 000 грн): "Golden Leggings" режисера Аркадія Непиталюка, "ENTANGLED" режисера Івана Орленка.
- Work in Progress (80 000 грн): "Every Death Diminishes Me" режисера Сергія Баженова.
- Marketing services: "Sequel" режисерки Алли Мітюкової.
- Sound production services: "KIRA'S DREAM" режисера Дениса Колеснікова.
"Ці історії ще в процесі, але вже сьогодні вони отримали підтримку, яка наблизить їх до великого екрану", - додали на сторінці кінофестивалю.
- 3 жовтня зʼявився трейлер української стрічки "Бачу тебе" режисерки Юлії Бєляк - романтичної історії військовослужбовця, що повертається до мирного життя після поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе