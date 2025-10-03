Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Вийшов трейлер українського фільму "Бачу тебе"

Вийшов трейлер українського фільму "Бачу тебе"

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
15:56
Кіно

Зʼявився офіційний трейлер української романтичної стрічки "Бачу тебе" режисерки Юлії Бєляк, про героя російсько-української війни, що повертається до цивільного життя після поранення

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

Компанія "ВАЙТ ФІЛМС" представила трейлер стрічки "Бачу тебе" з Олексієм Яровенком, Ксенією Мішиною, Андрієм Федінчиком і Анною Саліванчук.

Фільм розповідає про Матвія, українського героя, який повертається додому після тривалого лікування. Він сповнений рішучості розпочати нове життя, але несподівана подія назавжди змінює його плани. Під час спроби зробити фото зі своїм братом Матвій з подивом бачить, що на екрані телефону з'являється не його обличчя, а зображення незнайомої красуні, яка в цей самий момент робить селфі.

Відтепер головне захоплення героя - спостерігати за життям чарівної незнайомки, яка дивно пов'язана зі смартфоном Матвія. Після ламання і ремонту телефона зв'язок з дівчиною втрачається, і герой вирушає на пошуки свого кохання, ще не розуміючи, як дівчина відреагує на скаліченого війною хлопця в кріслі колісному.

Режисеркою виступила Юлія Бєляк, автором і продюсером - Олександр Бєляк.

Фільм вийде в український прокат наступного року.


 

Теги:
Новини
Культура
Україна
українське кіно
