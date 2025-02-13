Klavdia Petrivna випустила нову пісню "Невже" та кліп на неї

Премʼєра відбулася на YouTube.

Klavdia Petrivna, яка до концерту в Палаці спорту 31 серпня 2024 року залишалася інкогніто-співачкою, представила кліп на пісню "Невже". Соломія Опришко, яка до того весь час ховалася за великим капелюхом, у новому відео показала своє обличчя.

"Невже? Авжеж! Посміхайтеся. Особливо з себе. Кліп вже на YouTube, чекаю на саме ваш аристократичний перегляд", - написала вона в instagram.

Режисером відео став Арсеній Перов.

Читайте також: Klavdia Petrivna зняла маски: як минув концерт у Києві та що відомо про молоду артистку

Раніше Klavdia Petrivna поділилася уривком з пісні "Невже" і зізналася, що хотіла піти з нею на Євробачення.

У суботу, 8 лютого 2025 року, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2025, у якому переміг гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.



