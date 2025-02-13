Klavdia Petrivna випустила нову пісню "Невже" та кліп на неї
Українська співачка Соломія Опришко, яка виступає під сценічним імʼям Klavdia Petrivna, презентувала кліп на пісню "Невже", з якою хотіла йти на Нацвідбір на Євробачення-2025
Премʼєра відбулася на YouTube.
Klavdia Petrivna, яка до концерту в Палаці спорту 31 серпня 2024 року залишалася інкогніто-співачкою, представила кліп на пісню "Невже". Соломія Опришко, яка до того весь час ховалася за великим капелюхом, у новому відео показала своє обличчя.
"Невже? Авжеж! Посміхайтеся. Особливо з себе. Кліп вже на YouTube, чекаю на саме ваш аристократичний перегляд", - написала вона в instagram.
Режисером відео став Арсеній Перов.
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Раніше Klavdia Petrivna поділилася уривком з пісні "Невже" і зізналася, що хотіла піти з нею на Євробачення.
- У суботу, 8 лютого 2025 року, відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2025, у якому переміг гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
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