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Klavdia Petrivna зняла маски: як минув концерт у Києві та що відомо про молоду артистку

Дар'я Тарасова
2 вересня, 2024 понедiлок
16:48
Культура Klavdia Petrivna

Українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna провела перші у своїй карʼєрі сольні концерти й одразу зібрала аншлаги на найбільшому майданчику України - в Палаці спорту. Еспресо дізналося більше про молоду артистку Klavdia Petrivna

Зміст

Klavdia Petrivna показала обличчя

30 та 31 серпня у київському Палаці спорту відбулися перші сольні концерти Klavdia Petrivna. Співачка, про яку ніхто нічого не чув, окрім її пісень та голосу, змогла завоювати прихильників та зібрати двічі поспіль повний зал.

На концертах було яскраве шоу, зміна костюмів, шоубалет та дуети з Артемом Пивоваровим, Машею Кондратенко Osty та гуртом Tvorchi. У день першого концерту співачка вийшла на сцену без масок, але в окулярах. У день другого концерту Klavdia Petrivna повністю показала обличчя.

Фото: з соцмережі Х

 

Під час другого шоу Klavdia Petrivna включила відео з промовою. Вона зізналася, що довго вагалася, чи варто розкривати обличчя. Klavdia Petrivna побоювалася, що зникне інтрига, а з нею і цікавість до співачки.

"Я читала кожен ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно: я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила - критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас", – звернулась до шанувальників Klavdia Petrivna.

Реакція шанувальників

Klavdia Petrivna

Фото: Скриншот з телеграм-каналу Klavdia Petrivna

 

Пів року тому друг і колега співачки Osty розповів в інтервʼю "МУЗВАР", що Klavdia Petrivna не вигадувала піар-стратегію, згідно з якою вона мала якнайдовше залишатися інкогніто. Артистка боялася, що у випадку, якщо пісні не сподобаються аудиторії, вона отримає хейт. І щоб захистити себе, вирішила заховатися за вигаданим імʼям та масками. Як виявилося, хейту юна зірка побоювалася недарма.

На тлі того, що одні користувачі соцмереж ділилися захватом від відвідування шоу співачки, інші критикували її за зовнішність. Хтось роздавав поради зі стилю та макіяжу, хтось виявився незадоволеним надто юним віком артистки. Комусь увага до концертів співачки здалася переоціненою, інші висловили обурення тим, що Klavdia Petrivna показала своє обличчя лише на останньому з двох шоу.

Артистку критикували і за те, що вона не скасувала концерт у Києві, дата якого випала на день обстрілів Харкова, які забрали життя українців.

Проте велика кількість коментаторів у соцмережах виступили на захист співачки. Вони звернули увагу на те, що на третьому році повномасштабної війни саме молода україномовна виконавиця збирає найбільший майданчик країни, виконуючи якісну музику. Критику виконання наживо у коментарях пояснили хвилюванням артистки та браком досвіду. Шанувальники Klavdia Petrivna також відзначили, що маски зняла не артистка, а ті українці, які почали поливати брудом виконавицю через її зовнішність.

Що відомо про Соломію Опришко, яка приховувала своє обличчя

Фото: скриншот з відео

 

Попри те, що сама Klavdia Petrivna не називала своє імʼя зі сцени, знявши маску вона підтвердила чутки, які ширилися раніше, що за її образом ховається Соломія Опришко.

Соломія - 18-річна студентка музичного коледжу зі Львова. Свій псевдонім вона запозичила з твору Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Саме так звали коханку головного героя роману, керівника уряду УНР. Деякі дослідники творчості Винниченка вважають, що головний герой роману має автобіографічні риси письменника, а Клавдія Петрівна уособлює реальну коханку Володимира Винниченка Люсю.

Про Klavdia Petrivna заговорили у другій половині 2023 року. Її пісні стрімко стали популярними спершу в TikTok, а потім і на стримінгових сервісах. На Spotify вона має понад 636 тис. прослуховувань на місяць. Для порівняння у Monatik 558 тис., в Артема Пивоварова 462 тис., а у Джамали 144 тис. слухачів за місяць.

Продюсуванням Klavdia Petrivna займається лейбл Pomitni. Восени минулого року вони оголосили, що почали співпрацю з Nebo Music та їхніми артистами, юними TikTok-зірками OSTY та Klavdia Petrivna. 

На початку лютого поширилися чутки про те, що Klavdia Petrivna - це авторка пісень "Ванька-встанька" та "Ведмеді-балалайки" Маша Кондратенко. Співачка отримувала навіть премію "Золота Зоря" у номінації "Дебют року", в якій перемогла Klavdia Petrivna. В інтервʼю "ТиКиїв" Кондратенко пояснила, навіщо прикидалася Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna, Маша Кондратенко

Фото: Скриншот сторис в Instagram Маші Кондратенко

 

"Це наша з Klavdia Petrivna таємниця, наша спільна авантюра. Їй передувала цікава історія, що сталася, якраз коли ми подружилися. Ми спільно знайшли класний творчий конект, і, гадаю, за декілька років я захочу розповісти про це в усіх деталях. Але поки що ми зберігаємо інтригу й даємо простір для фантазії аудиторії", - відповіла співачка.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
новини Києва
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