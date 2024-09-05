Книжка Олександра Гавроша потрапила до списку Міжнародної ради з книг для молоді IBBY

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті IBBY.

Книжка українського письменника Олександра Гавроша "Врятувати Тараса Шевченка" опинилася в почесному списку Міжнародної ради з книг для молоді IBBY.

У коментарі "Укрінформу" автор зазначив, що до переліку увійшли видання з 68 країн світу.

"Міжнародна рада з книг для молоді, що знаходиться у швейцарському місті Базель, оголосила почесний список найкращих дитячих книжок 2024 року. 189 видань із 68 країн увійшли до престижного міжнародного каталогу, що складається раз на два роки і представляє роботи найкращих літераторів, ілюстраторів та перекладачів. Цьогоріч в цьому списку є моя книга "Врятувати Тараса Шевченка", видана харківським видавництвом "Фоліо", - сказав Гаврош.

Фото: yakaboo.ua

За словами письменника, ця повість входить до циклу його серії "Музей пригод". В книзі йдеться про пригоди київських музейників у 1847 році та арешт Тараса Шевченка. Автор пояснює, що прагнув доступніше й цікавіше розповісти школярам про життя Шевченка у Києві.

Нині повість "Врятувати Тараса Шевченка" рекомендована до вивчення у новій шкільній програмі.

Окрім Гавроша, до списку потрапили ще двоє українців: художник Ростислав Попський з ілюстраціями до книжки "Там, де блукають сни", виданої "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", та перекладачка Ганна Яновська з віршованим перекладом книжки "Як знайти лева" від видавництва "Ранок".

Вручення дипломів почесного списку IBBY пройшло 1 вересня в італійському місті Трієст. Виставки книжок-переможців заплановані у Швеції, Японії, Кореї, на відомих книжкових ярмарках у Франкфурті (Німеччина) та Болоньї (Італія). Постійні колекції книг Почесного списку IBBY зберігаються в Мюнхені, Цюріху, Братиславі, Санкт-Петербурзі, Токіо, Куала-Лумпурі, Тусоні.