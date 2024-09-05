Книжка Олександра Гавроша потрапила до списку Міжнародної ради з книг для молоді IBBY
Книжка українського письменника Олександра Гавроша "Врятувати Тараса Шевченка", видана харківським видавництвом "Фоліо", увійшла до престижного переліку IBBY
Відповідну інформацію оприлюднили на сайті IBBY.
Книжка українського письменника Олександра Гавроша "Врятувати Тараса Шевченка" опинилася в почесному списку Міжнародної ради з книг для молоді IBBY.
У коментарі "Укрінформу" автор зазначив, що до переліку увійшли видання з 68 країн світу.
"Міжнародна рада з книг для молоді, що знаходиться у швейцарському місті Базель, оголосила почесний список найкращих дитячих книжок 2024 року. 189 видань із 68 країн увійшли до престижного міжнародного каталогу, що складається раз на два роки і представляє роботи найкращих літераторів, ілюстраторів та перекладачів. Цьогоріч в цьому списку є моя книга "Врятувати Тараса Шевченка", видана харківським видавництвом "Фоліо", - сказав Гаврош.
Фото: yakaboo.ua
За словами письменника, ця повість входить до циклу його серії "Музей пригод". В книзі йдеться про пригоди київських музейників у 1847 році та арешт Тараса Шевченка. Автор пояснює, що прагнув доступніше й цікавіше розповісти школярам про життя Шевченка у Києві.
Нині повість "Врятувати Тараса Шевченка" рекомендована до вивчення у новій шкільній програмі.
Окрім Гавроша, до списку потрапили ще двоє українців: художник Ростислав Попський з ілюстраціями до книжки "Там, де блукають сни", виданої "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", та перекладачка Ганна Яновська з віршованим перекладом книжки "Як знайти лева" від видавництва "Ранок".
Вручення дипломів почесного списку IBBY пройшло 1 вересня в італійському місті Трієст. Виставки книжок-переможців заплановані у Швеції, Японії, Кореї, на відомих книжкових ярмарках у Франкфурті (Німеччина) та Болоньї (Італія). Постійні колекції книг Почесного списку IBBY зберігаються в Мюнхені, Цюріху, Братиславі, Санкт-Петербурзі, Токіо, Куала-Лумпурі, Тусоні.
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