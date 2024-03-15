"Коли там буду більш потрібний": багатодітний ведучий Решетнік заявив, що хотів би піти у ЗСУ

Про це він сказав у інтервʼю Аліні Доротюк.

Український ведучий Григорій Решетнік, який виховує трьох дітей і має змогу виїжджати за кордон, зокрема, у червні 2023 року відвідав концерт Бейонсе у Варшаві, відповів, чи розглядає для себе варіант бути мобілізованим.

"Це буде звучати дещо пафосно і ніхто не повірить, напишуть, що хотів би — вже б пішов. Але я спробую аргументувати. Я хлопець з Миколаєва, і ми завжди в компанії йшли разом до кінця. Як би складно не було", - заявив ведучий, відповідаючи на питання про імовірний призов.

Він поділився, що є лейтенантом запасу, тому піде воювати, коли дійде черга.

"Я закінчив військову кафедру, я приймав присягу в "Десні" (військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для сухопутних військ, - ред.), я військовий психолог, я лейтенант запасу, якщо не помиляюсь. Я жив у казармі на зборах, я стройовим кроком ходив. Я два роки ходив на військову кафедру у військовий інститут. Я обов’язково піду захищати свою країну, коли дійде черга, коли я буду там більш потрібний, ніж ефективний тут. Коли я зможу там допомогти більше, ніж тут", - пояснив Решетнік.

Він також зауважив, що виховує синів-українців, тому не розглядає варіанту ховатися від мобілізації.

"Я не спатиму, коли всі там багатодітні підуть, жінки, а я що ховатимусь? Виїжджатиму? Але на сьогодні, по-перше, я не порушую закон, по-друге, я відповідальний перед сімʼєю, ми віримо свято в перемогу, по-третє, я відчуваю свою ефективність у публічній діяльності. Ми допомагаємо хлопцям із ЗСУ. Я земна людина, яка своїм прикладом буде разом і до кінця з народом. Я не хочу зараз моделювати негативні сценарії", – резюмував Решетнік.