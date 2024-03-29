Колишня дівчина репера 50 Cent звинуватила його в зґвалтуванні та фізичному насильстві

Про це пише Page six.

37-річна модель OnlyFans Дафна Джой звинуватила свого колишнього партнера, 48-річного американського репера Кертіса Джексона, більш відомого як 50 Cent, у зґвалтуванні та фізичному насильстві. Це сталося після того, як він подав юридичні документи, щоб спробувати отримати одноосібну опіку над їхнім 11-річним сином Саєром.

"Зосередьмося на твоїх справді злих діях, які стосуються мого зґвалтування та фізичного насильства наді мною. Ти більше не мій гнобитель, і мій Бог з цього моменту впорається з тобою", - написала Джой в соцмережі.

Вона заявила, що "назавжди зруйнувала останню надію", яку мала на 50 Cent як на батька, зазначивши, що тепер нема шансів зберегти їхню сім’ю після того, як репер вирішив забрати опіку над сином.

Джой також розкритикувала Джексона, стверджуючи, що він бачив їхнього сина лише "10 разів за 2 роки".

Представник 50 Cent у коментарі Page Six заявив, що подібні звинувачення вимагають від репера "вжити всіх необхідних юридичних заходів".

"Останні брехливі та безпідставні звинувачення Дафни Джой явно стали відповіддю на моє рішення домагатися одноосібної опіки над сином. Мій син Саєр є моїм пріоритетом, і утримувати його в безпечному середовищі – це моя єдина мета зараз", - додав репер.

