Коллін Гувер та українська поезія і проза: оприлюднили список книжок, які найчастіше купували 18-річні за програмою єКнига

Про це повідомили в Українському інституті книги.

18-річні подали вже 100 тис. заявок на отримання державної допомоги на купівлю книжок. 908 гривень на купівлю книжок можуть отримати українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му, а також у 2025-му та наступних роках. Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Всього за січень було придбано понад 90 тис. книжок на загальну суму 41,8 млн грн. Лідером продажів став роман "Покинь, якщо кохаєш..." Коллін Гувер, який ліг в основу однойменної американської романтичної драми режисера Джастіна Бальдоні з Блейк Лайвлі. Психологічний роман-драму протягом січня придбали 1800 разів. На другому місці у січні - "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання", яку придбали 1704 рази, а на третьому - "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана" - 1404.

У десятці найпопулярніших серед 18-річних українців книжок також Х.Д. Карлтон "Переслідування Аделіни", Тейлор Дженкінс Рід "Сім чоловіків Евелін Гʼюґо" (м'яка та тверда обкладинки), Тіллі Коул "Тисяча пам’ятних поцілунків", Бріанна Вест "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути", Джим Ловлесс "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш", Коллін Гувер "Залишся, якщо кохаєш" і Пенелопа Дуглас "Панк 57".

ЄКнига — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців лише на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

