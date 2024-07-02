Комік з "Левів на джипі" Андрій Лузан заявив про намір мобілізуватися

Відеозвернення коміка зʼявилося в телеграм-каналі "Ліга Сміху та гумор в Україні".

Український комік і волонтер Андрій Лузан, співзасновник "Левів на джипі" та однойменного фонду, що збирає донати для першої лінії оборони, планує стати до лав ЗСУ. Про це він заявив на своєму стримі.

"Якщо чесно, от вас тут 808 людей, у мене приблизно стільки ж на трансляції в закритому акаунті. Закритий акаунт - це єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня", - оголосив Лузан.

Він зазначив, що вирушив у тур з "Левами на джипі", щоб насолодитися справою, яку любить, перед тим, як піти в армію.

"Я приїхав у цей тур для того, щоб просто перед тим, як мобілізуватися, кайфонути від України", - додав комік.

"Леви на джипі" - незалежний український гумористичний канал, який заснували коміки Андрій Лузан, Микола Зирянов та Валентин Міхієнко. Вони їздять в благодійні тури Україною та збирають кошти на потреби української армії.