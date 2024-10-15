Композитор "Піратів Карибського моря" та "Дюни" Ганс Циммер підтримав Україну на концерті в США
Німецький композитор, автор музики до фільмів "Гладіатор", "Перл-Гарбор" і "Код да Вінчі" Ганс Циммер підсвітив залу кольорами українського прапора під час свого виступу в Лос-Анджелесі
Про це повідомляє UNITED24 в instagram.
67-річний німецький композитор Ганс Циммер, відомий створенням музики для таких голлівудських стрічок, як "Дюна", "Король Лев" і "Початок", підтримав Україну під час свого концерту, що днями відбувся в Лос-Анджелесі.
Зал був освітлений кольорами українського прапора – синьо-жовтим.
Циммер підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час концертів композитор завжди демонструє синьо-жовті кольори та нагадує світові про сміливість українських військових.
Циммер присвятив пісню з фільму "Диво-жінка" (1984) українським жінкам. Під час її виконання на екрані демонструють синьо-жовтий стяг та фото жінок, які боронять Україну у війську.
У вересні під час одного з шоу він увімкнув ілюмінацію в синьо-жовтих кольорах, а на початку жовтня на виступі Циммера з'явився український прапор.
У березні 2022 року до команди композитора долучилися 10 виконавців Одеського оперного театру, яким композитор допоміг виїхати з України.
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