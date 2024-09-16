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KyivBookFest зібрав більше мільйона гривень на закупівлю книг для вищих військових навчальних закладів

Ярослава Наумова
16 вересня, 2024 понедiлок
12:17
Культура KyivBookFest 2024

З 5 по 8 вересня у ТЦ Gorodok Gallery та Pochayna Event Hall відбувся другий KyivBookFest. Подію відвідали 20 000 людей, завдяки чому вдалось зібрати 1 013 123 гривень на програму Спільноти Української Реформації “Військо Читає”

Зміст

Ці кошти підуть на поповнення бібліотек військових навчальних закладів сучасною літературою. На них буде закуплено книжки згідно зі списком, що сформований військовими експертами, і розподілено серед ВНЗ, серед яких Національний університет оборони України, Київський інститут Національної гвардії України, Військова Академія м.Одеса, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Цьогоріч, на фестивалі було запропоновано понад 200 подій.

Серед них - зустрічі з Максом Кідруком, Володимиром В'ятровичем та Сергієм Руденком, Марією Матіос, Василем Шклярем, Павлом Паштетом Белянським, інтерв’ю й автограф сесії Іларіона Павлюка та показ фільму Суспільного “Як українці українською заговорили”.  Також відбувся джем-сейшен до виходу книги "Всьо чотко" про "Братів Гадюкіних", за участі Павла Крахмальова, Ігора Мельничука — Брати Гадюкіни, Романа Чайки, Юрія Рокецького — Мертвий півень, Саші Чемерова, Івана Малковича, Олега Скрипки, Марії Бурмаки, Ірми Вітовської, Анатолія Векслярського, Соні Сотник, Римми Зюбіни, Андрія Середи, Vlad Trebynia (Мох), Володимира Лавренчука VO'Lavrenchuk та інших.

В межах фестивалю пройшла презентація книги "Жінки на війні" журналістки та ведучої Еспресо Христини Парубій.

Еспресо виступив інформаційний партнером фестивалю.

Професійна програма складалась із 40 подій зі 108 учасниками. Також вперше на частині подій було забезпечено переклад жестовою мовою завдяки підтримці проєкту "Дивись, як чутно" від MEGOGO, що значно розширило доступність подій для відвідувачів із порушенням слуху.

Під час фестивалю, також було оголошено списки найкращих українських книжок XXI століття за версією Віри Агеєвої. Літературознавиця обирала з тих книжок, які отримували нагороду “Книга року BBC” у різні роки. Тож до її списку ввійшли:

  • Андрухович Софія “Амадока”, 2020 рік;

  • Андрухович Юрій “Дванадцять обручів”, 2003 рік;

  • Діброва Володимир “Андріївський узвіз”, 2007 рік;

  • Винничук Юрій “Танго смерті”, 2012 рік;

  • Жадан Сергій “Ворошиловград”, 2010 рік;

  • Забужко Оксана “Музей покинутих секретів”, 2009 рік;

  • Калитко Катерина “Земля загублених”, 2017 рік;

  • Левкова Анастасія “За Перекопом є земля”, 2023 рік;

  • Малярчук Тетяна “Забуття”, 2017 рік;

  • Чех Артем “Хто ти такий?”, 2021 рік.

В напряму військової літератури були представлені книги "Битись не можна відступити" Павла Паштета Белянського, перший наклад якої було знищено через російську атаку у травні цього року. Відбудась перша презентація книжки "Залізний генерал. Уроки людяності" Людмили Долгоновської, радниці зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках та презентація нової книги Себастьяна Юнґера -  "Свобода", спікерами до якої були Андрій Овчарук, Анастасія Мохіна, Олена Риж, Руслан Халіков та Ольга Корнюшина.

Теги:
Суспільство
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