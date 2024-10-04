Latexfauna випустили кліп на пісню "Люцерна", який зрежисував Бадоєв

Премʼєра відбулася на YouTube.

4 жовтня вийшов кліп українського дрім-поп гурту Latexfauna на пісню "Люцерна". Режисером став український кліпмейкер Алан Бадоєв, а постановницею хореографії Анастасія Харченко.

"Для мене ця робота про спокусу. Бо Latexfauna розпалила в мені творчий вогонь, і щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим", - написав Бадоєв.

Він назвав музикантів "найрозпуснішим гуртом з найвищим IQ і невичерпним почуттям гумору".



