Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Latexfauna випустили кліп на пісню "Люцерна", який зрежисував Бадоєв

Latexfauna випустили кліп на пісню "Люцерна", який зрежисував Бадоєв

Дар'я Тарасова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
12:49
Культура

Український режисер Алан Бадоєв зняв запальний і провокативний кліп на іронічну й пристрасну пісню "Люцерна" музичного гурту Latexfauna

Зміст

Премʼєра відбулася на YouTube.

4 жовтня вийшов кліп українського дрім-поп гурту Latexfauna на пісню "Люцерна". Режисером став український кліпмейкер Алан Бадоєв, а постановницею хореографії Анастасія Харченко.

"Для мене ця робота про спокусу. Бо Latexfauna розпалила в мені творчий вогонь, і щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим", - написав Бадоєв.

Він назвав музикантів "найрозпуснішим гуртом з найвищим IQ і невичерпним почуттям гумору".


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Еммануель Макрон
Автор Катерина Ганжа
3 жовтня, 2024 четвер
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
мобілізація в РФ
Автор Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
"Порушує Женевську конвенцію": Україна висловила протест проти призову жителів ТОТ до армії РФ
тюрма
Автор Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
4 жовтня
14:21
грузія
У відповідь на антиєвропейські дії: ЄС припинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:13
Галина Гатчінс
У Польщі відбудеться світова премʼєра фільму "Іржа", на зйомках якого Болдвін застрелив українську операторку Гатчінс
14:07
OPINION
ФСБ у рясах і українські землі. Що вирішив Верховний Суд?
13:55
В Україну з окупації повернули трьох дітей
МЗС Франції та Канади створять "дорожню карту" для повернення викрадених Росією українських дітей
13:41
кермо автобуса
Брак водіїв у транспортно-логістичній сфері через мобілізацію сягнув 25%, - Мінінфраструктури
13:40
Дональд Трамп та Борис Джонсон
Борис Джонсон вважає, що Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Трамп
13:34
Ексклюзив
москва, кремль
Суттєво послаблює владу РФ й запалює конфлікт на Північному Кавказі, - майор ЗСУ Чечеринда про розборки компанії Wildberries у Москві
13:32
електроенергія
Енергетики відновили електропостачання для 236 тис. споживачів після атаки БПЛА на Сумщині: ситуація в енергосистемі 4 жовтня
13:07
Антитіла зібрали 10 млн грн для української розвідки під час туру в США
13:06
Олександр Бортніков
Директор ФСБ Бортников назвав підрив пейджерів "Хезболли" прямою загрозою безпеці країн СНД
13:04
Євросоюз
ЄС планує накласти санкції на Іран за постачання балістичних ракет Росії, - Bloomberg
12:43
Енергоатом
Енергоатом звільнив топменеджера Скопича, якого підозрюють у корупції
12:29
погода
Наталка Діденко попередила про дощі та сильні магнітні бурі на вихідних
12:23
хакер
Кіберфахівці ГУР атакували сайти постачальників російської армії, - ЗМІ
12:18
На фото: Мохаммад Расулоф
Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолить політичний біженець з Ірану Мохаммад Расулоф
12:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:03
OPINION
Модель держави як групи фанатських клубів небезпечна
12:01
світло
У Сумській і Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла
11:47
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Військовий експерт Ступак: генштаб РФ прорахував наші кроки, подальше перебування на Курщині - виключно політична ціль
11:41
Точицький та митрополит Епіфаній домовилися спільно протидіяти ідеології "руского міра"
11:29
СБУ викрила угруповання, що "заробило" понад 40 млн грн на довідках про непридатність до військової служби
11:23
Емінем оголосив, що стане дідусем, у присвяченому доньці кліпі на пісню Temporary
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні, а Зеленський заявив, що Захід затягує з постачанням далекобійного озброєння. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
10:48
МВФ
У МВФ назвали терміни ухвалення рішення про $1,1 млрд Україні
10:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Росіяни спробують знову реалізувати стратегію флангового оточення: Згурець про ситуацію навколо Селидового
10:33
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Сили оборони України уразили нафтобазу у Воронезькій області
10:31
Затримання агента російського ГРУ
Допомагав окупантам прориватися до Покровська: СБУ затримала агента російського ГРУ
10:28
В Енергодарі підірвали автомобіль з окупаційним начальником охорони ЗАЕС, - ГУР
10:09
Гаубиця Caesar
Україна отримає 12 САУ від виробника гаубиць Caesar
10:03
евакуація
Рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку
10:03
OPINION
Галичина чи Східна Малопольща?
10:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Ворог частково змінив тактику: у бригаді НГУ "Кара-Даг" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
10:00
Контрабанда сигарет у цистернах
Контрабанда сигарет у цистернах: БЕБ оголосило підозри фігурантам справи
09:36
Вибух
Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині: травмовано одну людину
09:29
сили ППО
Українська ППО збила 9 із 19 "шахедів" у ніч на 4 жовтня
09:20
Київ
Російські дрони пошкодили підприємство на Кіровоградщині: поранено працівника
09:05
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Вулиця з платним входом: у мерії Умані розповіли, скільки туристичного збору планують отримати зі святкування Рош га-Шана
09:04
Херсонська область
Через російські обстріли на Херсонщині минулої доби загинула людина, ще чотирьох поранено
09:03
окупанти
На Донеччині російська армія 3 жовтня вбила двох цивільних і двох поранила
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV