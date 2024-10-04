Latexfauna випустили кліп на пісню "Люцерна", який зрежисував Бадоєв
Український режисер Алан Бадоєв зняв запальний і провокативний кліп на іронічну й пристрасну пісню "Люцерна" музичного гурту Latexfauna
Премʼєра відбулася на YouTube.
4 жовтня вийшов кліп українського дрім-поп гурту Latexfauna на пісню "Люцерна". Режисером став український кліпмейкер Алан Бадоєв, а постановницею хореографії Анастасія Харченко.
"Для мене ця робота про спокусу. Бо Latexfauna розпалила в мені творчий вогонь, і щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим", - написав Бадоєв.
Він назвав музикантів "найрозпуснішим гуртом з найвищим IQ і невичерпним почуттям гумору".
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