Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
Музикант, фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин уперше оголосив, що вони з журналісткою Яніною Соколовою перебували у стосунках, які наразі завершені
Про це музикант повідомив у facebook.
Валерій Харчишин назвав свій допис вимушеним зізнанням. Він пояснив, що вони з Яніною Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки — "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".
"Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені", - зазначив Харчишин.
Музикант зауважив, що не хотів у такий спосіб оголошувати про стосунки, "тим більше про їхнє припинення". Він уточнив, що залишав натяки у творчості гурту.
"Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії", - додав Харчишин.
Валерій Харчишин і Яніна Соколова, фото: facebook Валерія Харчишина
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе