Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою

Про це музикант повідомив у facebook.

Валерій Харчишин назвав свій допис вимушеним зізнанням. Він пояснив, що вони з Яніною Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки — "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".

"Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені", - зазначив Харчишин.

Музикант зауважив, що не хотів у такий спосіб оголошувати про стосунки, "тим більше про їхнє припинення". Він уточнив, що залишав натяки у творчості гурту.

"Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії", - додав Харчишин.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова, фото: facebook Валерія Харчишина