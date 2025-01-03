Лише за грудень РФ пошкодила в Україні 33 пам'ятки культурної спадщини
У грудні РФ пошкодила 33 пам'ятки культурної спадщини у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях та в місті Києві
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець грудня 2024 року становить 1255 об’єктів. З них національного значення — 125, місцевого — 1055, щойно виявлених — 75.
Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:
- Харківській області — 324
- Херсонській — 180,
- Донецькій — 164,
- Одеській — 137,
- Чернігівській — 65,
- Київській області та м. Києві — 83,
- Запорізькій — 57,
- Миколаївській — 44,
- Дніпропетровській — 49,
- Львівській — 60,
- Сумській — 33,
- Луганській — 32,
- Хмельницькій — 10,
- Полтавській — 6,
- Вінницькій та Житомирській — по 4,
- Кіровоградській — 2,
- Черкаській — 1.
При цьому точна кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, невідома.
Нагадаємо, що внаслідок атаки по Києву 1 січня 2025 року постраждала будівля Спілки письменників України. У Мінкульті повідомили, що звернуться до ЮНЕСКО з проханням сприяти створенню механізму збереження та захисту архітектурної цілісності вулиць історичного центру столиці, незалежно від статусу будівель або форми їхньої власності.
Варто зазначити, що ворожі обстріли 1 січня 2024 року повністю знищили музей-будинок Романа Шухевича у Львові. Втрачено меморіальні речі Шухевича, зокрема меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя генерал-хорунжого УПА авторства Михайла Черешньовського.
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