Лише за грудень РФ пошкодила в Україні 33 пам'ятки культурної спадщини

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець грудня 2024 року становить 1255 об’єктів. З них національного значення — 125, місцевого — 1055, щойно виявлених — 75.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

Харківській області — 324

Херсонській — 180,

Донецькій — 164,

Одеській — 137,

Чернігівській — 65,

Київській області та м. Києві — 83,

Запорізькій — 57,

Миколаївській — 44,

Дніпропетровській — 49,

Львівській — 60,

Сумській — 33,

Луганській — 32,

Хмельницькій — 10,

Полтавській — 6,

Вінницькій та Житомирській — по 4,

Кіровоградській — 2,

Черкаській — 1.

При цьому точна кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, невідома.

Нагадаємо, що внаслідок атаки по Києву 1 січня 2025 року постраждала будівля Спілки письменників України. У Мінкульті повідомили, що звернуться до ЮНЕСКО з проханням сприяти створенню механізму збереження та захисту архітектурної цілісності вулиць історичного центру столиці, незалежно від статусу будівель або форми їхньої власності.

Варто зазначити, що ворожі обстріли 1 січня 2024 року повністю знищили музей-будинок Романа Шухевича у Львові. Втрачено меморіальні речі Шухевича, зокрема меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя генерал-хорунжого УПА авторства Михайла Черешньовського.