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Головна Культура Лобода відповіла, що робитиме з російськомовними піснями: "Не обіцяла, що відмовлюся"

Лобода відповіла, що робитиме з російськомовними піснями: "Не обіцяла, що відмовлюся"

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2024 понедiлок
16:06
Культура Світлана Лобода

Опальна співачка Світлана Лобода, яка до повномасштабного вторгнення жила і працювала в Росії, розповіла, чому продовжує співати російською мовою

Зміст

Про це вона сказала в інтервʼю "Фокусу".

Співачка з України Світлана Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді, розповідаючи на російському телебаченні про "українських нацистів". Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України. 

Нині вона поділилась, що живе в Ризі, Латвії. Цьогоріч вона святкує 20-річчя сольної карʼєри.

"Наш світовий тур стартував ще наприкінці березня серією концертів у Новій Зеландії та Австралії, після цього об'їздили багато великих міст у США і зараз закінчуємо першу частину європейської серії — Іспанія, Австрія, Польща, Латвія, Естонія, Чехія, Молдова... Дуже вдячна за аншлаги в кожному місті й особливо за те, що навіть коли приходить велика частина місцевих, у залі все одно майорять українські прапори", - зазначила Лобода.

У березні 2023 року артистка випустила альбом Made in U. У ньому є пісні російською, українською та англійською мовами. В новому інтервʼю вона пояснила, чому не відмовляється від російськомовних треків.

"Що стосується російськомовних пісень — то я вже давно поставила крапку в цьому питанні в попередніх інтерв'ю. Я ніколи не обіцяла, що відмовлюся від них. Я не пов'язую громадянську позицію з мовним питанням. Знаю, що в багатьох інша думка. Якщо ми будуємо суспільство демократичне, то нехай кожен висловлює свої думки, як йому хочеться, і йому за це нічого не буде", - наголосила співачка.

Лобода також зазначила, що постійно зазнавала хейту протягом всієї своєї карʼєри.

"Багато журналістів і блогерів вигадують за мене відповіді на багато запитань, але ще ніхто не знайшов відповіді на головне: чому я на піку своєї кар'єри в Росії все вмить залишила, покинула, зупинила і поїхала за першої ж нагоди. Ви бачите, що мої колеги з України, які побудували менш успішну кар'єру, там залишилися і спокійно працюють, хоч і деградують — і творчо, і духовно. Так от, цього я боялася найбільше — моральної деградації, а також мук совісті, які, я впевнена, мене б знищили", - додала вона. 

Світлана Лобода та її скандали

Світлана Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді, розповідаючи на російському телебаченні про "українських нацистів". Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України. Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.

У травні 2023 року київський заклад Osocor Residence анонсував концерт української співачки. Виступ анонсували як благодійний заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її виступ нічого не чули.

Згодом представники Osocor Residence заявили, що запросили її з концертом, адже Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію. Після обурення українців у закладі заявили, що скасовують концерт Лободи, щоб "зберегти внутрішню єдність" українців.

25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла і протестувальниця, яка тримала в руках плакат з написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину, звинувачуючи, що її акція проплачена. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".

Протестувальниця прокоментувала допис співачки. Вона розповіла, що ще казала їх Лобода без мікрофона, зауваживши, що поваги до позиції в цих словах не було. Пізніше вона перепросила у дівчини, яка вийшла на протест проти неї.

У жовтні 2023 року Світлана Лобода виступила на приватному заході у Дубаї для громадянки Казахстану, вийшовши на одну сцену з росіянами.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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