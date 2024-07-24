Лубінець звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонесу Таврійського
Окупанти повністю знищили пам'ятку світового значення Херсонес Таврійський. Київ просить ООН відреагувати на нищення Росією культурної спадщини України
З таким зверненням до ООН виступив омбудсмен Дмитро Лубінець, ідеться в його дописі в Telegram.
Уповноважений із прав людини нагадав, що Херсонес Таврійський внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, це унікальна історико-археологічна пам’ятка Криму.
Лубінець закцентував, що РФ розпочала масштабну операцію зі знищення української культурної спадщини ще у 2014 році.
"Майже 10 років на цей злочин реакції не було ніякої – пам’ятки історії безслідно зникали, а світ мовчав", - висловився омбудсмен.
"Тепер же росіяни повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення Херсонес Таврійський! Там вони розпочали незаконні будівельні роботи на руїнах Херсонесу, фактично збудувавши нове місто – так званий історично-археологічний парк. Забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні, декілька розкопаних об’єктів перенесли та відбудували в іншому місці. На місці стародавньої цитаделі звели амфітеатр, що створює навантаження на оригінальну споруду. Багато археологічних знахідок фактично викрадені РФ та вивезені до російських музеїв!" - додав Лубінець.
Він наголосив, що за руйнування культурної спадщини Росія має понести відповідальність згідно з міжнародним правом. Країна-агресорка також має повернути все викрадене з музеїв на тимчасово окупованих територіях, резюмував омбудсмен.
- Днями Херсонський музей ідентифікував ще 5 картин, викрадених росіянами на ТОТ.
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