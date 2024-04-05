"Має тримати в руках нобелівський диплом, а не гвинтівку": Тімоті Снайдер відреагував на рішення Жадана служити

Про це він написав у соцмережі Х.

Американський історик Тімоті Снайдер, який досліджує тоталітаризм та є фахівцем з історії Східної Європи, прокоментував інформацію про те, що Сергій Жадан планує мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія". Український поет, громадський діяч та лідер гурту "Жадан і Собаки" раніше поділився своїми намірами з журналістами, уточнивши, що йде до війська разом з одним з його музикантів.

"Сергій Жадан, один із найвидатніших творців культури у світі, має тримати в руках нобелівський диплом, а не гвинтівку. Місто, де народився Сергій, перебуває під російською окупацією, а місто, де він живе, Харків, зараз стикається з російськими атаками", - написав Снайдер.

Він зізнався, що розчарований відсутністю підтримки Україні з боку США, що має негативні наслідки та наражає мільйони українців на небезпеку.

"Мене засмучує те, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати свою зону терору та ставить під загрозу себе та мільйони українців", - зауважив історик.

Він відзначив сміливість рішення Жадана, протиставивши його бездіяльності партнерів.

"Сергій з початку війни займався підтримкою солдатів, а зараз пішов в армію. Він має сміливість зробити це, тоді як ми не можемо реалізувати навіть просту допомогу", - додав Снайдер.

Фото: threadreaderapp.com