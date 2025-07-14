"Маю право голосу": Джамала стала членкинею академії звукозапису, яка вручає музичну премію "Ґреммі"
Лауреатка Шевченківської премії, співачка й переможниця Євробачення-2016 Джамала стала членкинею національної академії мистецтва і науки звукозапису США
Про це Джамала повідомила в instagram.
Українська співачка та авторка пісень Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, офіційно стала академіком "Ґреммі".
"Це означає, що відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards ("Ґреммі", - ред.) Чому це так важливо для мене? Бо це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт", - написала музикантка.
Вона підкреслила, що особливість членства в тому, що воно дозволяє "бути голосом української музики там, де її досі замало".
"Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії", - наголосила Джамала.
фото: facebook Джамали
- Минулого року членкинею академії звукозапису "Ґреммі" стала Jerry Heil.
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