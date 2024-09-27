MELOVIN випустив пісню "Обиратиму себе" зі співачкою iSKra

Про це він повідомив в instagram.

Український артист Костянтин Бочаров, більш відомий як MELOVIN, та співачка Олександра Клименко, яка виступає під сценічним імʼям iSKra, представили спільну пісню "Обиратиму себе". Премʼєра відбулася 27 вересня.

Як зазначають артисти, пісня стала сповіддю сильних духом людей.

"Це доводить вже 40 тисяч відео в ТікТок, які ви встигли зняти на пісню ще до її релізу. На них сльози, біль, визволення та неймовірна сила всередині після зробленого правильного вибору на свою користь. Все зводиться до простої істини буття. Біль - це факт. Страждання - вибір. Обирайте себе, завершуйте все те, що робить вас нещасними вже сьогодні", - звернувся до шанувальників MELOVIN.

Пісня, як зрозуміло з назви, - про безумовну любов до себе, чесність з собою і важливість обирати себе.



