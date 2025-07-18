Мета фестивалю "Червона Рута" - виховання молоді в українських традиціях, - виконавчий директор Мельник

Про це в етері Еспресо розповів виконавчий директор фестивалю "Червона Рута" Мирослав Мельник.

"Сьогодні настільки вишукана зброя у сфері мистецтва й культури, що наші державні установи не встигають за ними, щоб відбиватись. Тому, я вважаю, що громадські, музичні й концертні організації мають працювати над створенням важливої новітньої зброї, яка має ефективність в суспільстві", - пояснив Мельник

Також він наголосив, що дуже важливо, коли керівництво держави розуміє важливість й підтримує проведення таких фестивалів.

"Ми дуже хвилюємось за фестиваль "Червона Рута" і хочемо, щоб він викликав резонанс в суспільстві й зробив свою місію - виховав молодь в українських традиціях. Щоб вони долучились до лав ЗСУ, розбудовували країну і т.д. І сьогодні наша влада підтримує цю ідею. Вчора я мав зустріч з головою Львівської міської адміністрації Максимом Козицьким і він підтримав ідею проведення фестивалю. Це дуже приємно, коли наші керівники мають далекоглядність в цьому питанні й розуміють для чого проводити такі заходи. Адже, окрім конкурсів, які ми провели торік майже по всій Україні, ми вперше в історії фестивалю змогли провести заходи за кордоном", - підсумував він.

