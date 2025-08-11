Мінкульт створить "Мапу доступності" закладів культури для маломобільних груп населення

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури й стратегічних комунікацій.

Розпочалася робота над створенням інтерактивної "Мапи доступності" закладів культури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Проєкт має на меті відобразити рівень фізичної та інформаційної доступності театрів, музеїв, бібліотек та інших культурних установ, щоб кожен та кожна змогли заздалегідь оцінити зручність маршруту та комфорт перебування у закладі.

Ініціатива реалізується у межах пріоритетного проєкту МКСК "Культура без бар’єрів" та передбачена планом заходів на 2025–2026 роки з виконання національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Мапу Мінкульт створюватиме спільно з платформою ЛУН. На "Мапі доступності" вже позначено понад 30 тис. об’єктів – від аптек і шкіл до адміністративних центрів. Відтепер до неї додадуться й культурні заклади, які пройдуть самоперевірку.

Заклади культури проходитимуть самоаудит за списками з фізичної та інформаційної доступності. Зокрема, перевірятиметься:

наявність входу на рівні землі або пандуса;

робота ліфтів та їх параметри;

наявність безбар’єрних вбиралень;

можливість самостійно дістатися до зали чи експозиції;

доступність сайтів та онлайн-сервісів для людей з порушеннями зору і слуху;

можливість скористатися жестовою мовою або аудіоописом.

МКСК забезпечує реалізацію національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та має власні пріоритетні проєкти "Інформація без бар’єрів" і "Культура без бар’єрів".

Проєкт "Культура без бар’єрів" має на меті забезпечення рівного доступу до культурної інфраструктури та послуг для всіх громадян, зокрема для маломобільних груп, людей з інвалідністю, а також людей із порушенням зору, слуху та інтелектуального розвитку.