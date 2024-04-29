"Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International - 2024
Представниця України на "Міс Всесвіт - 2023" Ангеліна Усанова стала переможницею конкурсу краси в Єгипті Miss Eco International - 2024
Про це вона повідомила в instagram.
26-річна українська співачка, переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова 28 квітня в Каїрі перемогла на конкурсі краси, який має на меті привернути увагу до екології та закликати людей дбайливо ставитися до природи Miss Eco International - 2024.
Фото: instagram Ангеліни Усанової
Переможниця стане послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.
"Я неймовірна щаслива, що привезла в Україну титул такого рівня. Вже за місяць я стану послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища, щоб ще раз доносити до світової спільноти голос України, наголошувати на проблемах постраждалої природи, які несе вторгнення РФ в Україну. Сьогодні я радію перемозі і вдячна за підтримку всім прихильникам", – прокоментувала Ангеліна свою перемогу.
Окрім головної нагороди, українка отримала 1-ше місце у номінації Miss Eco Best Resort Wear за найкращий пляжний лук та 3-тє місце у конкурсі екокостюмів у вбранні "Світ у вогні".
Фото: instagram Ангеліни Усанової
Фото: instagram Ангеліни Усанової
Усанова представляла Україну в сукні в чорних, помаранчевих та червоних кольорах, доповненій аксесуарами, що символізувала лісові пожежі. Корсет сукні оздоблений пластиковими пляшками червоного і чорного кольору, а також деталями, вирізаними з будівельних трубок. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, аби надати форми й вигляду язиків полум’я. Спідниця "Світ у вогні" виготовлена із вживаних штор і тюлів із принтом вогню. Своїм вбранням вона прагнула привернути увагу до теми лісових пожеж.
Фото: instagram Ангеліни Усанової
Українка також увійшла до першої пʼятірки в конкурсі національних костюмів у сукні "Фенікс", що символізує Україну, яка відродиться з попелу попри всі біди.
Усанова виконала свою авторську пісню EARTH на конкурсі талантів, посівши 12-ту сходинку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе