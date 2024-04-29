"Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International - 2024

Про це вона повідомила в instagram.

26-річна українська співачка, переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова 28 квітня в Каїрі перемогла на конкурсі краси, який має на меті привернути увагу до екології та закликати людей дбайливо ставитися до природи Miss Eco International - 2024.

Фото: instagram Ангеліни Усанової

Переможниця стане послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

"Я неймовірна щаслива, що привезла в Україну титул такого рівня. Вже за місяць я стану послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища, щоб ще раз доносити до світової спільноти голос України, наголошувати на проблемах постраждалої природи, які несе вторгнення РФ в Україну. Сьогодні я радію перемозі і вдячна за підтримку всім прихильникам", – прокоментувала Ангеліна свою перемогу.

Окрім головної нагороди, українка отримала 1-ше місце у номінації Miss Eco Best Resort Wear за найкращий пляжний лук та 3-тє місце у конкурсі екокостюмів у вбранні "Світ у вогні".

Фото: instagram Ангеліни Усанової

Фото: instagram Ангеліни Усанової

Усанова представляла Україну в сукні в чорних, помаранчевих та червоних кольорах, доповненій аксесуарами, що символізувала лісові пожежі. Корсет сукні оздоблений пластиковими пляшками червоного і чорного кольору, а також деталями, вирізаними з будівельних трубок. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, аби надати форми й вигляду язиків полум’я. Спідниця "Світ у вогні" виготовлена із вживаних штор і тюлів із принтом вогню. Своїм вбранням вона прагнула привернути увагу до теми лісових пожеж.

Фото: instagram Ангеліни Усанової

Українка також увійшла до першої пʼятірки в конкурсі національних костюмів у сукні "Фенікс", що символізує Україну, яка відродиться з попелу попри всі біди.

Усанова виконала свою авторську пісню EARTH на конкурсі талантів, посівши 12-ту сходинку.



